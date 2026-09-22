Kash Patel Afirma Que el FBI Frustró Más de Mil Ataques Terroristas

Más de mil 100 potenciales ataques terroristas y el desmantelamiento de al menos 55 "organizaciones terroristas" habría frustrado el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en los últimos 18 meses, según su director Kash Patel.

La dependencia precisó que cuatro de los intentos de ataques fueron detenidos durante el periodo vacacional de diciembre pasado, a esto se suma la advertencia del funcionario que hizo pública en una entrevista en el podcast The Clay Travis & Buck Sexton Show.

"Nuestro mensaje a los terroristas radicales inspirados por Al-Qaeda y ISIS es simple: Te cazaremos por todo Estados Unidos y hasta los confines de la Tierra", aseguró Kash Patel, titular del FBI.

Ahí relató lo que expuso durante su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado para una audiencia de supervisión. Patel señaló que las detenciones de personas relacionadas con supuestas organizaciones terroristas extranjeras habían aumentado un 38% en comparación con el periodo anterior de año y medio.

Destacó varias operaciones recientes, incluida la detención de ocho extremistas que presuntamente planeaban atentar contra representantes electos, personal militar y civiles durante un evento cerca de la Casa Blanca.

También mencionó la detención de cinco sospechosos de tres estados en relación con lo que describió como el complot del "Día de la Calabaza" en Michigan. El grupo presuntamente tenía la intención de perpetrar un atentado con bomba.

Además, se habrían frustrado cuatro “ataques terroristas distintos en California, Texas, Carolina del Norte y Pensilvania durante el mes de diciembre del año pasado”, afirmó el funcionario estadounidense.

"Estos ataques no se produjeron porque el FBI y nuestros colaboradores trabajaron sin descanso, detectaron las amenazas y las neutralizaron", declaró Patel ante el comité.

1,100 TERRORIST ATTACKS STOPPED.



55 terrorist organizations DISMANTLED — up 30%.



Four terror attacks stopped over the holidays last December alone.



Our message to radical terrorists inspired by Al-Qaeda and ISIS is simple:



We will manhunt you across this country and to the… pic.twitter.com/q5g8pw83aQ — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 22, 2026

Indicó que la agencia había ampliado su recopilación de inteligencia biométrica mediante colaboraciones con gobiernos extranjeros. La información incluye registros de reconocimiento facial, escaneos de iris y otros datos identificativos utilizados para detectar posibles amenazas antes de que entren en Estados Unidos.

HVI