Internacional

Kash Patel Afirma Que el FBI Frustró Más de Mil Ataques Terroristas

Cuatro de los intentos de ataques habrían sido evitados durante el periodo vacacional de diciembre pasado

"Kash Patel Revela Cómo el FBI Frustró Más de Mil Ataques Terroristas "Kash Patel, director del FBI. Foto: Reuters

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