Salud

Desde Gripe hasta Estéticos: Cofepris Emite 5 Alertas Sanitarias por Falsificación de Medicinas

La advertencia es sobre 5 medicamentos que han sido alterados; revisa de cuáles se trata y toma precauciones

Desde Gripe hasta Estéticos: Cofepris Emite Alertas Sanitarias por Falsificación de MedicamentosCuartoscuro
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