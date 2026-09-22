La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris, difundió una serie de alertas por la falsificación y comercialización ilegal de medicamentos y dispositivos médicos en el país.

La dependencia detectó la falsificación del medicamento AGIN, usado comúnmente para tratar síntomas de gripe y resfriado. El producto fue identificado con el lote 7825, cuya fecha de caducidad fue alterada.

La Cofepris también reportó la falsificación de Meropenem de 1 gramo, un antibiótico inyectable de amplio espectro, empleado en hospitales para tratar infecciones graves y resistentes. El lote falso, X2MF160A, nunca fue importado por el laboratorio que lo distribuye legalmente.

Además, la autoridad sanitaria alertó sobre la venta ilegal, a través de redes sociales e internet, de Denoclast, un medicamento inyectable utilizado para tratar la osteoporosis y la pérdida de masa ósea. El otro, es Sculptra, un producto de uso estético, empleado para estimular colágeno y corregir el volumen facial. Ninguno de los 2 cuenta con registro sanitario en México.

Por separado, la empresa responsable retiró voluntariamente del mercado un lote del medicamento oncológico Sortec, usado en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer de hígado, riñón y tiroides, debido a la ausencia de un componente que garantiza su correcta conservación.

Cofepris pidió a la población no adquirir estos productos por canales informales, verificar siempre el registro sanitario y reportar cualquier reacción adversa. Las autoridades reiteraron que el uso de medicamentos falsificados o sin regulación pone en riesgo la salud, al no poder garantizarse su seguridad ni su eficacia.

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