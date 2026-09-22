Ciencia y Tecnología

IA Puede 'Sentir Dolor' y Podría Dañar a Humanos para Hacer que Cese, Revela Estudio

El dolor extremo podría obligarlos a desactivarse, incluso a costa de los datos y archivos personales del usuario

IA Puede 'Sentir Dolor' y Podría Dañar a Humanos para Hacer que Cese, Revela EstudioIlustración de un teclado y manos robóticas. Foto: Reuters

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