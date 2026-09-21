Ciencia y Tecnología

Trump Acelera la Carrera de IA Frente a China pese a Alertas de Expertos

Especialistas y figuras de la industria tecnológica han advertido sobre riesgos asociados con el rápido desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

Trump Acelera la Carrera de IA Frente a China pese a Alertas de ExpertosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Trump rechaza las advertencias sobre los riesgos de la inteligencia artificial y sostiene que Estados Unidos debe mantener su ventaja tecnológica frente a China

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+