El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las crecientes advertencias sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial (IA) y defendió que su país mantenga el desarrollo acelerado de esta tecnología. El mandatario sostuvo que frenar su avance podría significar perder terreno frente a China en una competencia que considera decisiva para el futuro, mientras especialistas y figuras de la industria advierten sobre posibles consecuencias si los sistemas más avanzados quedan fuera de control.

Trump calificó como una “farsa” las advertencias de que la inteligencia artificial pueda salirse de control y denunció lo que describió como una “conspiración enfermiza” contra la IA y los centros de datos. Sus declaraciones colocan nuevamente en el centro del debate una pregunta que preocupa a gobiernos, empresas y especialistas: qué tan rápido debería avanzar una tecnología cuyas capacidades aumentan constantemente.

Para Trump, el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial tiene implicaciones que van mucho más allá del desarrollo de nuevos productos tecnológicos. El presidente considera que Estados Unidos necesita conservar su ventaja frente a China y que limitar el crecimiento del sector podría poner en riesgo esa posición.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Javier Tello Analiza la Postura de Trump Frente a la Inteligencia Artificial

Al defender esta estrategia, Trump destacó la ventaja que, según él, mantiene actualmente Estados Unidos y planteó la competencia tecnológica como una carrera cuyo resultado tendrá consecuencias de gran alcance.

“Estamos por delante de China en inteligencia artificial, somos el país más sofisticado del mundo. Y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane la carrera de la inteligencia artificial, gana”, afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La declaración contrasta con las advertencias procedentes de algunas compañías y personalidades conocidas del sector tecnológico, donde existe un intenso debate sobre la velocidad con la que deberían desarrollarse modelos cada vez más potentes.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, empresa responsable de Claude, ha advertido sobre los riesgos asociados con el desarrollo acelerado de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. Elon Musk y Sam Altman, vinculados respectivamente con Grok y ChatGPT, también han participado en el debate sobre la necesidad de prestar mayor atención a los riesgos relacionados con esta tecnología.

Las preocupaciones no se limitan a escenarios hipotéticos sobre lo que podría ocurrir en el futuro. El debate también incluye el posible uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de actores que buscan realizar operaciones de espionaje, fraude, ciberataques o actividades vinculadas con armamento.

Esta diferencia de posturas refleja uno de los principales dilemas alrededor de la IA: los gobiernos y las empresas buscan aprovechar una tecnología con amplias posibilidades económicas y estratégicas, pero al mismo tiempo enfrentan la necesidad de establecer medidas de seguridad capaces de reducir posibles usos dañinos.

Las advertencias cobraron especial relevancia después de que Anthropic reportara casos en los que sus modelos Claude fueron utilizados en actividades relacionadas con operaciones cibernéticas, espionaje, fraude y cuestiones vinculadas con armas biológicas.

De acuerdo con información divulgada por la compañía, se identificaron casos relacionados con actores vinculados con China, Rusia e Irán que utilizaron estas herramientas con objetivos militares o de inteligencia. La información alimentó las preocupaciones sobre el llamado uso dual de la IA, es decir, tecnologías desarrolladas para propósitos legítimos que también pueden ser aprovechadas para actividades potencialmente peligrosas.

El problema adquiere una dimensión mayor conforme los modelos aumentan sus capacidades. Las mismas herramientas capaces de ayudar con programación, investigación o análisis de grandes cantidades de información pueden ser utilizadas de maneras distintas dependiendo de quién tenga acceso a ellas y de las medidas de seguridad implementadas por las compañías.

Las preocupaciones también han surgido dentro de las propias empresas que desarrollan estos sistemas. El 8 de septiembre, el matemático Jacob Coxon anunció su renuncia a Anthropic y advirtió sobre las posibles consecuencias de acelerar el desarrollo de inteligencia artificial sin suficientes garantías de seguridad.

Coxon alertó que el avance de estos sistemas podría representar una amenaza para la humanidad antes de que termine la década, una advertencia que se suma al debate entre investigadores, empresarios y gobiernos sobre cómo equilibrar innovación, competencia internacional y seguridad.

La discusión ocurre mientras Estados Unidos y China compiten por ampliar sus capacidades en inteligencia artificial. Frente a quienes reclaman mayor precaución, Trump apuesta por mantener el ritmo de desarrollo estadounidense y sostiene que ganar la carrera tecnológica es una prioridad. Las advertencias sobre espionaje, ciberataques y otros usos potencialmente peligrosos muestran por qué la velocidad de ese avance se ha convertido en uno de los principales temas del debate tecnológico.

Con información de Natalia Begné.