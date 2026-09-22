Tres albergues que también funcionan como centros de acopio fueron habilitados en Zapotlanejo, Jalisco, para atender a las familias afectadas por las inundaciones que dejaron más de 170 viviendas dañadas, además de locales comerciales. Los espacios se encuentran en los CDC de Bella Vista y La Ceja, así como en el Centro de Día.

Los espacios habilitados tienen como objetivo brindar atención a las personas afectadas y recibir donaciones. Entre las principales necesidades señaladas por los vecinos se encuentran los kits de limpieza, que incluyen jabón, cloro y otros productos para realizar las labores de recuperación en los inmuebles.

El desbordamiento de tres presas y dos arroyos provocó que tres colonias de Zapotlanejo quedaran bajo el agua. A 24 horas de la inundación, el corte final reportaba más de 170 viviendas afectadas, entre ellas diversos locales comerciales.

Vecinos aseguran que el agua no encontró salida por el arroyo Zapotlanejo, lo que provocó tapones en calles como Naranjo y Ávila Camacho. En esta última zona, un hombre tuvo que ser rescatado para evitar que fuera arrastrado por la corriente.

Julio Camarena, vecino afectado explicó: “No cabe el agua, es que es un cuello de botella, el puente la pura carretera hace tope y esa agua toda se regresa acá también es una obra muy chiquita que son dos tubos”.

Ante la emergencia, personal de Salud realizó labores de fumigación para prevenir la propagación del dengue, mientras la Comisión Estatal del Agua revisó los drenajes. Funcionarios municipales y estatales también realizaron un censo para determinar las afectaciones.

Durante una sesión del Comité de Desastres se informó que está en marcha la declaratoria de emergencia para Zapotlanejo. De acuerdo con la Secretaría de Asistencia Social, el tope de apoyo será de 50 millones de pesos.

Hasta la noche del lunes, Protección Civil de Zapotlanejo informó que los trabajos de desazolve habían alcanzado un avance del 95 por ciento.