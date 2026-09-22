Sociedad

Habilitan 3 Albergues y Centros de Acopio por Inundaciones en Zapotlanejo, Jalisco

Más de 170 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento en Jalisco, habitantes solicitan artículos para apoyar las labores de recuperación

Inundación en ZapotlanejoHabilitan albergues en Zapotlanejo, Jalisco. Foto: N+

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Zapotlanejo en emergencia tras desbordamiento de presas. Más de 170 casas dañadas. Centros de acopio necesitan kits de limpieza

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