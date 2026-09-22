Internacional

Juez Da Luz Verde para Que Trump Ceda a SpaceX Tierras de Área Protegida en Texas

SpaceX recibirá 276 hectáreas ubicadas en un área protegida adyacente a su base espacial en Texas y muy cerca de la frontera con México

Lanzamiento de SpaceXJuez permitirá que Donald Trump dé tierras a SpaceX en Texas. Foto: Reuters

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