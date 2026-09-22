El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alerta que el huracán Polo podría ser categoría 5 mañana martes 22 de septiembre.

"Aviso del Huracán #Polo 6: Polo Sigue Intensificándose Rápidamente y se Pronostica que se Convertirá en un Huracán de Categoría 5 Mañana. Vigilancia de Tormenta Tropical Extendida hacia el Norte hasta Manzanillo".

Ante esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) movilizó personal federal hacia Guerrero y Michoacán como parte de una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) preventiva ante la evolución del huracán en el Pacífico mexicano.

La dependencia informó que su personal se encuentra en trayecto hacia ambas entidades, donde reforzará la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones preventivas ante los posibles efectos del ciclón.

La movilización ocurre luego de que Polo se intensificó a huracán categoría 1 este lunes. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su centro se localiza a 290 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 155 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el este a 7 kilómetros por hora.

Ante su avance, se mantiene zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

¿Qué es la Misión de ECO? La Misión de Enlace y Coordinación tiene como objetivo reforzar la presencia de Protección Civil en las zonas donde existe mayor posibilidad de afectaciones.

En el caso de Polo, la Coordinación Nacional de PC mantiene comunicación con los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a la evolución del fenómeno y fortalecer las medidas de preparación ante posibles lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, inundaciones y deslaves.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la trayectoria e intensidad del huracán, debido a que estos factores pueden modificar los efectos previstos.

La circulación de Polo genera condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente y sur del país. La vigilancia se concentra particularmente en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, mientras que Oaxaca también mantiene seguimiento ante posibles efectos indirectos.

En Michoacán, las autoridades estatales mantienen vigilancia especial sobre los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas y reportaron la disponibilidad de 256 refugios temporales en la entidad.

En Oaxaca, Protección Civil informó que Polo no representa actualmente un riesgo directo para el estado, aunque se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros en la costa y posibles efectos como crecidas rápidas de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves.

Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas inundadas, así como atender las indicaciones de las autoridades locales.

En tanto, las autoridades educativas de Michoacán determinaron la suspensión de clases los días 22 y 23 de septiembre en la región Sierra Norte. En Guerrero, se suspenden las actividades escolares mañana 22 de septiembre en las regiones Costa Grande, Costa Chica y en el municipio de Acapulco.

La evolución de Polo continuará bajo vigilancia durante las próximas horas debido al pronóstico de rápida intensificación del sistema.

PT