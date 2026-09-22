Sociedad

Huracán Polo se Intensifica: Estos Son los Elementos Que Debe Llevar una Mochila de Emergencia

El pronóstico apunta a una intensificación acelerada del ciclón tropical en cuestión de horas

El huracán Polo continúa su desplazamiento por el Pacífico. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoEl huracán Polo continúa su desplazamiento por el Pacífico. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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