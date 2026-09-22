El huracán Polo continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene en alerta a varios estados del sur y occidente del país. Ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y posibles evacuaciones, revive la importancia de tener lista una mochila de emergencia.

Este lunes, Polo se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplazaba sobre el océano Pacífico frente a las costas de México. A las 12:00 horas, tiempo del centro del país, su centro se localizaba a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El pronóstico apunta a una intensificación acelerada en los próximos días. De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Polo escalaría a categoría 5 este martes 22 de septiembre.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el sistema continuará intensificándose rápidamente frente a las costas mexicanas, y no se ha especificado aún si el fenómeno llegará a tocar tierra.

Con un escenario que podría derivar en evacuaciones, tener la mochila lista con anticipación puede marcar la diferencia. Según la guía de Profeco y otras recomendaciones de Protección Civil, estos son los elementos que no deben faltar:

Agua embotellada (al menos un litro por persona al día, para varios días)

Alimentos no perecederos: enlatados, barras energéticas, frutos secos, galletas

Botiquín básico: gasas, vendas, alcohol, antisépticos, analgésicos

Medicinas de uso personal o de tratamientos continuos

Artículos de higiene personal

Radio portátil de pilas (o con dinamo)

Lámpara o linterna con pilas de repuesto

Silbato para pedir ayuda

Teléfono celular con cargador o batería portátil

Identificaciones oficiales y documentos importantes (originales o copias en bolsa sellada)

Lista de contactos de emergencia

Dos o tres cambios de ropa

Manta o cobija ligera

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