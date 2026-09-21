La Administración ⁠Federal de Aviación (FAA) suspendió vuelos en concurridos aeropuertos de la costa este de Nueva York, como Filadelfia y Boston, porque un cable de fibra óptica se había cortado accidentalmente ​en una obra de Nueva Jersey.

Ante esta situación, se ordenaron paradas en tierra en los aeropuertos ‌John F. Kennedy y LaGuardia, así como en el de Teterboro en Nueva Jersey, justo cuando 130 líderes mundiales y decenas de ministros llegaban a Nueva York para la reunión anual de alto nivel de la Asamblea General ⁠de las Naciones Unidas.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó a periodistas que una línea de fibra óptica de reserva ‌había sido cortada accidentalmente por un equipo de obras en ‌Nueva Jersey, lo que provocó importantes restricciones en los ⁠vuelos.

Bedford dijo que un nuevo circuito estaría operativo en breve. No estaba claro cuándo se levantarían las suspensiones de despegues en los aeropuertos del área de Nueva York.

FlightAware, una web de seguimiento de ​vuelos, indicó ​que más de 600 ‌vuelos ‌en Newark y Filadelfia, más del 20%, habían sufrido retrasos en el Centro de Control de Aproximación por Radar de Filadelfia. Newark es un importante centro de operaciones de United Airlines, mientras que Filadelfia lo ​es de American Airlines. El problema también obligó a desviar varios vuelos a otros aeropuertos.

Flightradar24, un sitio web de ‌seguimiento de vuelos, indicó ‌que las operaciones sufrían retrasos de 112 minutos en promedio en Newark.

En mayo de 2025, la instalación que controla el tráfico aéreo que entra y sale del aeropuerto de Newark sufrió una serie de importantes cortes en las comunicaciones.

Con información de N+ y Reuters.