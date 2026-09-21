Internacional

Ruptura de Cable Causa Suspensión de Vuelos en Principales Aeropuertos de EUA

El incidente ocurrió justo cuando 130 líderes mundiales y decenas de ministros llegaban a Nueva York para la reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU

Aeropuerto Internacional John F. KennedyAeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York. Foto: AFP | Archivo

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Vuelos suspendidos en JFK y LaGuardia por un corte de fibra óptica. Más de 600 vuelos retrasados mientras líderes mundiales llegan a Nueva York. Conoce los detalles de esta crisis aérea.

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