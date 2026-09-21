Internacional

EUA Anuncia que Aerolíneas de Irán No Podrán Operar a Nivel Mundial en Dos Días

El secretario del Tesoro estadounidense advirtió que habrá consecuencias para las compañías aéreas que no acaten la medida

Avión de la aerolínea Iran AirAvión de la aerolínea Iran Air. Foto: Reuters | Archivo

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¡Alerta mundial! EUA prohíbe a aerolíneas iraníes operar globalmente en 2 días. Consecuencias severas para quienes no cumplan. ¿Qué significa esto para la industria aérea?

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