Internacional

Trump Afirma que Está en 'Fase de Decisión' Respecto al Conflicto de EUA con Irán

El mandatario dijo en entrevista que van a ocurrir 'cosas muy importantes' en un futuro próximo y lanzó una amenaza sobre 'si debe hacer volar todo el país'.

Donald Trump amenaza con hacer volar IránDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo
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