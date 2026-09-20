El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva amenaza en contra de Irán, al afirmar que se encuentra en una "fase de decisión" respecto al conflicto armado, pero señaló que "cosas muy grandes" van a suceder en el futuro cercano.

En entrevista para Fox News, el mandatario declaró: "Mi pregunta es, ¿cuándo y si debo hacer explotar a toda la nación? Más les vale portarse bien".

Estas palabras llegan después de que abriera la posibilidad a una reunión con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aprovechando su visita a Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump "ha dicho que probablemente esté abierto a ello", ha citado a Trump el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst, tras una conversación con el millonario.

La agencia de noticias Fars reportó que Pezeshkian viajará a Nueva York con el propósito de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Señaló que se prevé que el presidente, además de pronunciar un discurso en la Asamblea General y anunciar las posiciones de Irán respecto a los asuntos globales y, en particular, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, mantendrá encuentros y consultas con los líderes de algunos países.

Sin embargo, no se ha confirmado su viaje ni la otorgación de visas para el ingreso al territorio estadounidense.