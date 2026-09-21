Varias cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron la cobertura en la Casa Blanca luego del veto del presidente Donald Trump a CNN, MS NOW y Politico.

Las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN, para luego difundir esa producción al resto de medios de comunicación.

Las cadenas de televisión informaron que su decisión se debe a la postura de la Casa Blanca, que impide a CNN cumplir con sus funciones de cobertura conjunta y precisaron que su trabajo en el resto de eventos continuará con normalidad, incluyendo el Congreso de Estados Unidos.

Los tres medios afectados por el veto presentaron este lunes una demanda contra la Administración republicana al considerar que la medida vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa.

La demanda fue presentada ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C. y podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la Administración esta misma semana, informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.

La semana pasada, Trump anunció el veto a CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

Este lunes, el presidente Trump dijo que la Casa Blanca no está atacando la libertad de prensa sino las noticias falsas, “un problema que se ha extendido como un cáncer en nuestro amado Estados Unidos de América”.

En tanto, J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, justificó la prohibición de acceso a los tres medios de comunicación a la Casa Blanca. Dijo que "alrededor del 92% de las noticias sobre el presidente de los Estados Unidos y su Administración" que difunden son "negativas".

Vance explicó que la medida “no está prohibiendo a los medios de comunicación. Lo que está diciendo es que no les dará acceso especial a la Casa Blanca si se dedican a lo que en realidad es propaganda".

El vicepresidente de Estados Unidos afirmó que los medios vetados no representan al "pueblo estadounidense" ni a la "opinión pública" y cuestionó “¿por qué una Casa Blanca republicana les daría acceso especial?".

Ahora, los reporteros de CNN, MS NOW y del diario Politico no pueden acceder a sus espacios de trabajo dentro de la Casa Blanca y tienen prohibido usar sus equipos y cámaras en los terrenos de la residencia.

El fin de semana, Akayla Gardner, reportera de MS NOW; Betsy Klein, de CNN; y Cheyenne Haslett, de Politico, intentaron entrar a los terrenos de la Casa Blanca para cubrir noticias, pero se les negó el acceso y les confiscaron sus credenciales de prensa.

Con información de N+ y agencias.

RMT