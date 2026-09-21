Internacional

Cadenas de TV Suspenden Cobertura Luego de Veto de Trump a CNN, MS NOW y Politico

Los medios afectados presentaron una demanda contra la Administración Trump al considerar que la medida vulnera la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa

Trump en la Oficina OvalDonald Trump dialoga con la prensa en la Oficina Oval en la Casa Blanca. Foto: Reuters | Archivo

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Cadenas de TV en EE.UU. detienen cobertura tras veto de Trump a CNN, MS NOW y Politico. La batalla legal por la libertad de prensa está en marcha.

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