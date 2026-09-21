Internacional

El Papa León XIV Visitará 3 Países de América Latina, su Primer Viaje al Sur del Continente

El pontífice realizará una gira de 12 días con celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades con comunidades

El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el Vaticano.El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. Foto: AFP

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