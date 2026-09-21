El Vaticano dio a conocer el programa oficial de la visita de León XIV a Sudamérica, un recorrido que comenzará en Montevideo y terminará en Lima. Durante casi dos semanas, el Papa pasará por Uruguay, Argentina y Perú como parte de su primer viaje apostólico a esta región.

La gira se desarrollará del 6 al 17 de noviembre y contempla 10 ciudades: tres en Uruguay, tres en Argentina y cuatro en Perú. El programa incluye actos institucionales, celebraciones litúrgicas, momentos de oración y reuniones con distintos sectores de la población.

La primera etapa será en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre. El Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Entre las actividades previstas está una misa en la Plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, además de encuentros con representantes del sector educativo y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

También acudirá al barrio Casavalle, en Montevideo, donde conocerá la realidad de la zona en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Esta visita representará el regreso de un Papa a Uruguay desde el viaje realizado por Juan Pablo II en 1988. El lema de esta etapa será "Les anuncio una gran alegría".

El pontífice llegará a Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el día 11. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales, celebraciones religiosas y espacios de convivencia con comunidades locales.

La visita tendrá además un significado particular debido a que Argentina fue el país de origen de Francisco, antecesor de León XIV. Será la primera visita de un Papa al territorio argentino desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su viaje al país. El lema elegido para esta etapa es "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien".

León XIV llegará a Perú el 11 de noviembre y permanecerá allí hasta el 17. El itinerario incluye Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, donde participará en celebraciones y encuentros con autoridades, comunidades y representantes de distintos sectores.

FBPT