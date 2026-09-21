Llegó el momento de regalar flores amarillas y si estás pensando en dar este detalle, acá te traemos 30 frases bonitas y cortas con las que puedes acompañar el arreglo floral para que enamores más a tu pareja o te le declares a tu 'crush'.

Esta tendencia se ha vuelto muy popular desde hace unos años, especialmente por la influencia de las redes sociales, y en una nota previa te explicamos cuál es el significado de dar este regalo hoy 21 de septiembre de 2026.

Es importante recordar que en México existen dos fechas en las que se regalan las flores amarillas, el primero en el año es el 21 de marzo y el segundo es el 21 de septiembre, y la explicación está en el origen de esta popular tradición.

Esta tendencia nació a partir de la canción "Flores Amarillas" y un episodio de Floricienta, una telenovela argentina que salió en 2004, en el que la protagonista recibe muchos arreglos florales de su pretendiente en el Día de la Primavera, que en dicho país se celebra el 21 de septiembre.

En la letra de la canción "Flores Amarillas", Floricienta manifiesta el sueño que ha tenido desde niña, de que su ser amado algún día la sorprenda con este tipo de detalle: "Ella sabía que él sabía, que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas".

Sin embargo, los fans mexicanos decidieron hacer suya esta tradición y regalar flores amarillas el 21 de marzo, Día de la Primavera en el hemisferio norte, y el 21 de septiembre, fecha en la que se celebra la primavera en el hemisferio sur.

Debido al origen de la tradición, las flores amarillas se regalan a un ser amado, es decir a un novio, novia, esposa o esposo, o a tu crush, es decir a esa persona que te gusta, y este detalle se puede acompañar con una de las siguientes frases:

Feliz Día de las Flores Amarillas

Que estas flores amarillas llenen tu día de alegría, amor y momentos inolvidables. ¡Feliz Día de las Flores Amarillas! Hoy es un buen día para regalar flores y decir “te quiero” con un detalle lleno de color. ¡Feliz Día de las Flores Amarillas! Que nunca te falten motivos para sonreír ni flores amarillas para celebrar el amor. ¡Feliz día! ¡Feliz Día de las Flores Amarillas! Que hoy recibas un detalle que te recuerde lo mucho que te quieren. ¡Feliz Día de las Flores Amarillas! Espero que hoy llegue a tus manos un hermoso ramo y a tu corazón mucho amor. Que el amarillo de estas flores ilumine tu día y te recuerde lo especial que eres para mí. Hoy las flores amarillas hablan por nosotros y llevan un mensaje lleno de cariño. ¡Feliz Día de las Flores Amarillas! Un ramo de flores amarillas para hacer más bonito este día y recordarte cuánto significas para mí. ¡Feliz Día de las Flores Amarillas! Que hoy florezcan el amor, la felicidad y todos tus sueños. Hoy quiero regalarte flores amarillas para celebrar que tenerte en mi vida es uno de mis motivos favoritos para sonreír.

Frases bonitas de flores amarillas

Las flores amarillas llevan en cada pétalo un poquito de alegría, cariño y esperanza. Si pudiera regalarte un pedacito de felicidad, tendría el color de estas flores amarillas. Que nunca falten flores amarillas que iluminen los días grises y hagan florecer sonrisas. Una flor amarilla puede parecer un pequeño detalle, pero cuando lleva amor, se convierte en un recuerdo inolvidable. El amarillo de las flores me recuerda a tu sonrisa: cálida, bonita y capaz de iluminarlo todo. Hay flores que adornan un lugar y otras que consiguen alegrarte el corazón; las amarillas hacen las dos cosas. Un ramo de flores amarillas es una forma sencilla de decir: “Pensé en ti y quise hacerte feliz”. Las flores amarillas no solo llenan de color un día; también pueden llenar de alegría un corazón. Que cada flor amarilla que recibas te recuerde que siempre hay razones para sonreír y personas que te quieren. Entre tantos colores para elegir, las flores amarillas tienen algo especial: parecen llevar un poquito de sol entre sus pétalos.

Frases para enamorar en el Día de las Flores Amarillas

Te regalo flores amarillas porque no encontré un ramo lo suficientemente bonito para competir con tu sonrisa. Si estas flores pudieran hablar, seguramente te dirían lo mismo que yo: me encantas. Quise regalarte flores amarillas porque tú haces que mis días tengan más color. No sé si estas flores harán que te enamores de mí, pero al menos quería encontrar una bonita excusa para decirte que me gustas. Dicen que las flores amarillas representan alegría; por eso pensé en ti, porque desde que llegaste, mis días son más felices. Si pudiera elegir dónde florecer, elegiría un lugar donde pudiera estar siempre cerca de ti. Este ramo es amarillo, pero la razón por la que te lo regalo tiene un solo color: el de mi cariño por ti. No necesitaba una fecha especial para pensar en ti, pero el Día de las Flores Amarillas me dio la excusa perfecta para acercarme un poquito más. Te regalo estas flores con la esperanza de que, entre sus pétalos, también encuentres un poquito de lo mucho que me gustas. Si una flor amarilla puede iluminar un día, imagina lo que podría hacer una sonrisa tuya en mi vida.

PPP