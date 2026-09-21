La Oficina de Prensa de la Santa Sede, dio a conocer que Su Santidad el Papa León XIV, ha aceptado la renuncia al oficio de Arzobispo de Puebla, presentada por Su Excelencia Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y se ha dignado nombrar a Su Excelencia Mons. Jorge Carlos Patrón Wong como nuevo Arzobispo.

La Arquidiócesis de Puebla expresó a Mons. Víctor Sánchez Espinosa su profunda gratitud por estos diecisiete años de servicio pastoral al frente de esta Iglesia particular, durante los cuales ha acompañado a sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, familias y comunidades, procurando anunciar fielmente el Evangelio y servir al Pueblo de Dios confiado a su cuidado.

¡Gracias Excelencial

Mons. Víctor Sánchez Espinosa por 17 años de entrega generosa como padre y pastor de nuestra Iglesia de Puebla. Su ministerio y cercanía dejan una huella imborrable en nuestro corazón; una parte de Puebla se va con usted. pic.twitter.com/TlQGHu5BS1 — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) September 21, 2026

Víctor Sánchez Espinosa seguirá al frente de la Arquidiócesis de Puebla como “Administrador Apostólico”, con las facultades que le han sido conferidas por la Santa Sede, durante el tiempo que transcurra hasta la toma de posesión del nuevo Arzobispo.

La iglesia angelopolitana invita a los fieles a acompañar a Su Excelencia con oración en esta nueva etapa de su vida y ministerio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nombran a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como IX Arzobispo de Puebla

Por otra parte, la Arquidiócesis de Puebla aseguró que acoge con esperanza, alegría y espíritu de comunión eclesial el nombramiento Su Excelencia Mons. Jorge Carlos Patrón Wong como su nuevo arzobispo, agradeciendo al Santo Padre, que en el ejercicio de su ministerio petrino, haya provisto un buen pastor para el cuidado de esta Iglesia particular.

La toma de posesión del IX Arzobispo de la Iglesia angelopolitana se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026. Los detalles sobre el proceso de recepción y toma de posesión se darán a conocer en el tiempo conveniente.

Con información de N+

JAPR