Sociedad

Renuncia Víctor Sánchez Espinosa después de 17 Años como Arzobispo de Puebla

El Santo Padre nombró a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como IX Arzobispo de Puebla tras aceptar la salida de Su Excelencia Víctor Sánchez Espinosa

Víctor Sánchez Espinoza seguirá en Puebla como Administrador Apostólico.Víctor Sánchez Espinoza seguirá en Puebla como Administrador Apostólico. Foto: Arquidiócesis de Puebla

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La Arquidiócesis de Puebla agradece a Víctor Sánchez Espinosa por su servicio y da la bienvenida a Jorge Carlos Patrón Wong como nuevo Arzobispo.

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