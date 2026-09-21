El carnaval de Ensenada, con más de un siglo de historia, fue declarado Patrimonio Cultural de Baja California bajo la categoría de Valor Cultural.

El decreto ejecutivo fue publicado el 11 de septiembre de 2026 en el Periódico Oficial del Estado y reconoce el valor histórico, cultural y popular de esta festividad.

De acuerdo con Horacio González, Cronista Oficial de Ensenada, uno de los objetivos de la declaratoria es preservar la identidad y el arraigo popular que el carnaval mantiene entre la comunidad, así como la participación de la población en la organización del evento.

La declaratoria también contempla la protección de traiciones vigentes desde 1891, entre ellas la Quema del Mal Humor, los desfiles, la Corte Real, los Juegos Florales y los bailes populares.

González señaló que tanto el ámbito municipal como el estatal, a través de la Comisión Municipal del Patrimonio, deberán vigilar el cumplimiento de lo que implica la protección del carnaval. También planteó la elaboración de un plan que establezca los valores que deberán cuidarse y protegerse en las futuras ediciones.

La iniciativa comenzó en enero de 2023, cuando ciudadanos solicitaron formalmente la protección de esta festividad y de su legado.

Con la declaratoria, el Carnaval de Ensenada suma un reconocimiento que busca preservar sus tradiciones y el arraigo que mantiene entre la comunidad.

Información Diego Robles

APG