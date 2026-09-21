Cultura

Carnaval de Ensenada es Declarado Patrimonio Cultural de Baja California

El reconocimiento protege el valor histórico y cultural de una tradición con más de un siglo de historia

Carnaval de Ensenada es Declarado Patrimonio Cultural de Baja CaliforniaCarnaval de Ensenada es Declarado Patrimonio Cultural de Baja California | Foto: N+

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