La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tendrá un nuevo informe público esta semana, previo al 12 aniversario de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el reporte será presentado antes del sábado 26 de septiembre y señaló que las madres y padres de los normalistas ya recibieron información sobre los avances.

"Se van a presentar por parte de la Fiscalía Especializada las líneas de investigación y hasta dónde se va avanzando", señaló.

Sheinbaum explicó que la presentación estará a cargo de la Fiscalía Especializada y se enfocará en las líneas de investigación que actualmente se encuentran en desarrollo.

El informe incluirá información sobre las investigaciones realizadas, las personas detenidas, las pruebas que sustentan cada línea y el avance alcanzado hasta el momento.

Destacó que los elementos considerados en las indagatorias incluyen información científica y no únicamente testimonios. También señaló que, cuando se incorporan declaraciones, estas son contrastadas con los dichos de distintos testigos

FBPT