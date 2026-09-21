Educación

Sheinbaum Anuncia Nuevo Informe sobre el Caso Ayotzinapa para esta Semana

La Presidenta adelantó que se presentarán detalles relacionados con la desaparición de los 43 normalistas

Madres de normalistas de Ayotzinapa participan en una marcha para exigir avances en la investigación del caso. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMadres de normalistas de Ayotzinapa participan en una marcha para exigir avances en la investigación del caso. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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