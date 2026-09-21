El uso de celulares y otro tipo de pantallas será restringido en las escuelas de nivel primaria y secundaria de México a partir del 3 de noviembre, como parte de una estrategia para fortalecer el aprendizaje, la creatividad y la convivencia entre niñas, niños y adolescentes.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la medida surgió de un proceso de consulta en el que participaron más de medio millón de maestras y maestros. El 81% se manifestó a favor de establecer regulaciones para el uso de estos dispositivos en los planteles.

Para primaria y secundaria, la orientación contempla que los celulares no sean utilizados durante las clases ni en el recreo. Los estudiantes podrán conservarlos guardados en sus mochilas y utilizarlos únicamente ante una emergencia o alguna situación particular que lo requiera.

En el caso de la educación media superior, cada plantel establecerá las limitaciones correspondientes para garantizar un uso responsable, seguro y con fines pedagógicos. En educación superior también se plantea promover un uso responsable y seguro, con criterios éticos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la medida busca recuperar espacios para la creatividad y reducir el uso indiscriminado de pantallas, particularmente cuando están vinculadas con redes sociales.

Sheinbaum señaló que el objetivo no es eliminar la utilidad de las pantallas o de herramientas como la inteligencia artificial, sino fortalecer los mecanismos pedagógicos dentro de las aulas. Explicó que actividades como escribir a mano y leer libros permiten desarrollar habilidades psicomotoras y cognitivas.

La Presidenta también sostuvo que existe evidencia sobre los efectos que puede tener el uso excesivo de plataformas vinculadas con redes sociales en niñas y niños, por lo que se busca recuperar actividades que favorezcan su desarrollo y la interacción directa con la comunidad escolar.

Antes de que entre en vigor la regulación, la Secretaría de Educación Pública realizará asambleas en las escuelas para informar a los docentes y familias sobre las nuevas disposiciones. También se elaboró un decálogo de buenas prácticas para los distintos niveles educativos.

De acuerdo con lo explicado durante la conferencia, la publicación del acuerdo dará un plazo de 30 días para informar a las comunidades escolares y preparar su aplicación, por lo que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse el martes 3 de noviembre.