Educación

¿Por Qué Restringirán el Uso de Celulares en Primarias y Secundarias de México?

La medida entrará en vigor el 3 de noviembre, luego de un periodo de preparación en las escuelas

¿Por Qué Restringirán el Uso de Celulares en Primarias y Secundarias de México?Uso de Celulares en Menores. Foto: Cuartoscuro

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México implementará restricciones al uso de celulares en escuelas. La medida busca recuperar espacios creativos y fortalecer el aprendizaje.

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