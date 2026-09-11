Ya Hay Fecha para Determinar Uso de Celulares en Escuelas de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que será el próximo jueves 18 de septiembre cuando se reunirá el Consejo para analizar y determinar las reglas sobre el uso de celulares en las escuelas.

Durante la mañanera de este viernes, Sheinbaum dio lectura a un mensaje del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, relacionado con este tema y señaló que será en esa reunión cuando se definan las medidas correspondientes.

La regulación del uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas de México ha sido discutida por autoridades educativas de las 32 entidades del país, debido a las preocupaciones sobre sus efectos en estudiantes y en la convivencia entre alumnos y maestros.

Mario Delgado informó que docentes de Educación Básica participaron en una consulta sobre el uso de estos dispositivos, como parte de los trabajos para el ciclo escolar 2026-2027.

El secretario señaló que durante las últimas semanas se ha analizado el impacto de los teléfonos móviles y las redes sociales en niñas, niños y adolescentes, con la participación de especialistas.

Entre las propuestas está establecer reglas de acuerdo con la edad de los estudiantes, además de crear protocolos para prevenir y atender situaciones de riesgo relacionadas con celulares y redes sociales.

La discusión también contempla la participación de las familias para orientar a niñas, niños y adolescentes sobre el uso de estas tecnologías y evitar que interfieran con actividades como el juego, la convivencia y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

En tanto, 16 estados de la República Mexicana ya están regulando el uso de celulares en las clases y son los siguientes: