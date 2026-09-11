Educación

Ya Hay Fecha para Determinar Uso de Celulares en Escuelas de México

Mario Delgado informó que el tema será revisado en una reunión, donde se definirán los lineamientos que deberán seguirse en los planteles

Ya Hay Fecha para Determinar Uso de Celulares en Escuelas de MéxicoRegreso a Clases en Oaxaca. Foto: CUARTOSCURO

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¡Atención! El 18 de septiembre se decidirán las reglas para el uso de celulares en escuelas de México. Claudia Sheinbaum y Mario Delgado lideran la discusión. ¿Qué medidas esperas?

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