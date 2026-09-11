Detienen en Sonora a Operadora Logística de Armamento Para el Cártel de Sinaloa

Se capturó en un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, considerada como operadora logística para el trasiego de armamento para el Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos” en Sonora.

Durante recorridos de vigilancia la joven mujer fue localizada en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, Sonora. Le fueron asegurados 5 mil 445 cartuchos y un vehículo.

Entre las pertenencias de la persona detenida fue localizada una identificación del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona en la que aparece como oficial correccional de segundo nivel.

La autenticidad y vigencia de la credencial, así como su situación laboral, se encuentran en proceso de verificación por las autoridades.

Operadora Logística de Armamento Para el Cártel de Sinaloa. Foto: Semar

En el comunicado emitido a través del Gabinete de Seguridad de México se informó que la detención y el aseguramiento ejecutado afectan la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos por un monto de un millón 655 mil 19 pesos.

Yanet “N” fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.