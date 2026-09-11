Seguridad

Detienen en Sonora a Operadora Logística de Armamento Para el Cártel de Sinaloa

Se aseguraron más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo durante la operación

Detienen en Sonora a Operadora Logística de Armamento Para el Cártel de SinaloaDetienen en Sonora a Operadora Logística de Armamento Para el Cártel de Sinaloa. Foto: Semar

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+