Conagua Alerta por Clima Adverso el Sábado en CDMX, con Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo

Las lluvias seguirán sin dar tregua en la Ciudad de México (CDMX): para este sábado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó precipitaciones fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ese clima adverso en la capital mexicana será ocasionado por la presencia de fenómenos meteorológicos como un canal de baja presión, ingreso de aire húmedo del golfo de México e inestabilidad atmosférica.

Por ello, el fin de semana estará marcado por un cielo medio nublado en la mañana y nublado hacia la tarde, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el Valle de México y la Megalópolis, el organismo alertó también sobre la probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) por la tarde en la CDMX, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Adicionalmente, previó una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados, y una máxima de 24 a 26 grados, además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

El Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes pueden originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En las imágenes puedes encontrar las condiciones del tiempo para hoy y los siguientes 3 días en la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/GqipSxza28 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

También la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó aplicar medidas de autocuidado correspondientes.

En caso de precipitaciones, llamó a no intentar cruzar ríos, arroyos, vados, calles inundadas ni corrientes de agua, pues la fuerza del agua puede arrastrar a personas o vehículos.

Asimismo, recomendó no transitar por zonas inundadas, porque puede haber cables sumergidos con energía eléctrica; no acercarse a postes ni instalaciones eléctricas; procurar no usar equipos electrónicos en caso de tormentas eléctricas y buscar refugio en edificaciones seguras, en caso de estar en el exterior.

Finalmente, en caso de vientos fuertes, pidió evitar ventanales; alejarse de árboles, anuncios, postes y estructuras ligeras; asegurar macetas, láminas o cualquier otro objeto; conducir con extrema precaución porque las ráfagas pueden afectar la estabilidad del automóvil.

SPB