Pronóstico del tiempo

Conagua Alerta por Clima Adverso el Sábado en CDMX, con Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo

Un canal de baja presión, ingreso de aire húmedo del golfo de México e inestabilidad atmosférica mantendrán las afectaciones en la capital mexicana

Personas se protegen con paraguas en la CDMX por fuertes lluvias en septiembre 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonas se protegen con paraguas en la CDMX por fuertes lluvias en septiembre 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Pronóstico del Clima para Mañana 12 de Septiembre 2026 en CDMX: Conagua Lanza Alerta por Lluvias