Sociedad

Iztapalapa y Tláhuac, Bajo el Agua tras Tormenta en CDMX; 'Perdimos Todo', Afirman Vecinos a N+

Varias colonias de la zona oriente de la CDMX están inundadas por las fuertes lluvias de las últimas horas

Inundación en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa, CDMX

Inundación en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa, CDMX. Foto: N+

Inundación en la Avenida Tláhuac

Inundación en la Avenida Tláhuac. Foto. N+

Vista aérea de la inundación en la Avenida Tláhuac

Vista aérea de la inundación en la Avenida Tláhuac. Foto: N+

Tláhuac, bajo el agua tras tormenta en CDMX

Tláhuac, bajo el agua tras tormenta en CDMX. Foto: N+

Inundación en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa

Inundación en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa. Foto: N+

Inundación en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa

Zona afectada por las lluvias en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa. Foto. N+

Zona afectada por las lluvias en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa

Colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa. Foto. N+

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Iztapalapa y Tláhuac, bajo el agua tras tormenta en CDMX. Vecinos pierden todo, mientras autoridades intentan desazolvar.

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