Iztapalapa y Tláhuac, Bajo el Agua tras Tormenta en CDMX; 'Perdimos Todo', Afirman Vecinos a N+

Una vez más, vecinos de Iztapalapa y Tláhuac perdieron su patrimonio al inundarse sus casas por las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX) la madrugada de este viernes.

Varias calles de las colonias Vicente Guerrero y Desarrollo Urbano quedaron inundadas en Iztapalapa. Mientras que en Tláhuac, las colonias San José y La Habana fueron las más afectadas por el aumento del nivel del agua, que superó un metro de altura.

En entrevista exclusiva para N+, María González, vecina de la colonia Vicente Guerrero, zona afectada por la tormenta en Iztapalapa, declaró que perdió todo, tal como ocurrió en 2025:

“Nos agarró como a las 04:00 de la mañana el aguacero y la verdad fue muy rápido, empezó a entrar muy rápido el agua y no nos dio tiempo casi de alzar nada. Perdimos todo, todo, literal todo”.

María González contó que los muebles de su casa, la sala, los colchones y hasta la cocina quedaron bajo el agua, “como el año pasado. Es lo mismo”.

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Berenice Enríquez, vecina de la colonia Desarrollo Urbano, en Iztapalapa, contó a N+ que año con año su casa se inunda, por lo que mandó hacer una puerta de hierro que sirve como muro de contención para evitar el paso del agua.

El muro ha funcionado, pero “ahorita ya está al borde de entrar por la presión del agua que no se ha ido desde las 04:00 de la mañana”, agregó preocupada.

También, en entrevista para N+, el señor Bruno, habitante de la colonia San José, en Tláhuac, dijo: "Nos seguimos inundando un poco más peor porque el agua no tiene salida y se desborda seguido cada que llueve fuerte”.

“No pudimos rescatar muchas cosas que se echaron a perder”, lamentó.

El dron de N+ captó cómo se ven desde el aire las zonas afectadas por las inundaciones en Iztapalapa y Tláhuac.

En las imágenes se puede observar la acumulación de agua en las calles, por donde no pueden pasar autos. Algunas familias optaron por refugiarse en las azoteas de sus viviendas.

Autoridades de ambas alcaldías acudieron a las zonas afectadas por la tormenta con camiones tipo vactor para desazolvar el agua, trabajos que aún no terminan.

Se prevé que este viernes sigan las lluvias fuertes con actividad eléctrica y granizo en la Ciudad de México, con mayor posibilidad entre las 16:00 a las 22:00 horas, alertó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

RMT