Grito de Independencia en Guadalajara 2026: Horario y Lugar del Evento Gratuito

El tradicional Grito de Independencia está cada vez más cerca; autoridades prevén una asistencia aproximada de 50 mil personas, las cuales estarán congregadas en el centro de Guadalajara.

De acuerdo con Salvador Zamora, Secretario de Gobierno, después del Grito de Independencia se prevé un concierto gratuito de Grupo Fontera, mismo que será custodiado por 2 mil 100 elementos de seguridad.

La Plaza de la Liberación y de Armas, hasta la Glorieta de las y los Jaliscienses Ilustres, será el punto de encuentro desde las 17:00 horas del próximo 15 de septiembre. Sin embargo, el Grito de Independencia se dará hasta las 21:00 horas; posteriormente el concierto.

Además, autoridades indicaron que los festejos culminarán hasta la 01:00 de la mañana, pues también colocarán pantallas para que los asistentes puedan disfrutar del evento.

En otras zonas del estado el Grito de Independencia será en las cabeceras municipales. Zapopan en el Centro Histórico y se prevé lo mismo en Tlajomulco. Cabe mencionar que, en municipios como El Salto, las actividades comenzarán a partir de las 19:00 horas y se prevén más de 300 elementos desplegados para apoyar la logística y seguridad.