Sociedad

Grito de Independencia en Guadalajara 2026: Horario y Lugar del Evento Gratuito

Grupo Frontera será la banda invitada durante este año al magno evento que recibirá a residentes y turistas

Grito de Independencia en GuadalajaraLos festejos del Día de la Independencia también incluirán el tradicional desfile. Foto: N+

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Guadalajara festejará el Día de la Independencia desde temprana hora. Habrá antojitos mexicanos y música.

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