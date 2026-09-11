Desaparecidos

María Luisa Desapareció tras Ir a Comprar Carbón al Mercado Morelos en Puebla

La mujer de 41 años perdió contacto con su familia, pero el GPS de su celular reveló su última ubicación luego de llevar a su hijo a la escuela

Buscan a María Luisa Trinidad Velázquez, desaparecida en el Mercado Morelos de Puebla.María Luisa desapareció luego de ir al Mercado Morelos en la capital poblana. Foto: FGE Puebla

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María Luisa, de 41 años, desapareció tras dejar a su hijo en la escuela y visitar el Mercado Morelos en Puebla.

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María Luisa Desapareció tras Ir a Comprar Carbón al Mercado Morelos en Puebla