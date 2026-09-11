María Luisa Desapareció tras Ir a Comprar Carbón al Mercado Morelos en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó el Protocolo Alba por la desaparición de María Luisa Trinidad Velázquez, quien fue vista por última vez en la colonia Villa Verde de la ciudad de Puebla.

De acuerdo a sus familiares, la mujer de 41 años de edad desapareció luego de ingresar al Mercado Morelos, incluso aseguran que su celular aún mantiene la señal de GPS dentro de ese lugar.

Cámaras de seguridad captaron a María Luisa Trinidad Velázquez, cuando se dirigía a dejar a su hijo a la Escuela Primaria Profa. Adela Márquez de Martínez en el Infonavit La Rosa el pasado 10 de septiembre, posteriormente se dirigió a comprar carbón y se perdió la comunicación con ella.

De acuerdo a sus seres queridos, su última ubicación registrada por su celular fue a las 8:47 horas dentro del Mercado Morelos, en la zona cercana al Polideportivo Xonaca.

María Luisa Trinidad Velázquez vestía con una sudadera de color negra con gris con una imagen blanca a la altura del pecho izquierdo, pantalones tipo jeans y tenis deportivos color blanco con brillos, además portaba sus lentes.

De acuerdo al Protocolo Alba, mide 1.50 metros de altura, es de tez morena, complexión robusta, cabello lacio, castaño oscuro y largo (le llega a los hombros), ojos chicos, almendrados de color café oscuro. Como señas particulares tiene marcas en el rostro por acné.

Este 11 de septiembre Policías Municipales y Estatales ejecutaron un operativo al interior del Mercado Morelos de Puebla derivado a este caso de desaparición, de manera extraoficial se sabe que hubo un detenido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Realizan Operativo en Mercado Morelos de Puebla tras Desaparición de María Luisa

Cabe destacar que María Luisa fue detenida hace tres años por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por presuntas extorsiones en el el Mercado Morelos, junto a tres personas, entre ellas Jimena 'N' conocida también como 'La Patrona'.

Sus familiares confirmaron que María Luisa fue detenida en 2023, no obstante, aseguran que fue de manera injusta y que no tiene carpeta de investigación ni antecedentes penales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las acciones correspondientes para tratar de dar con su paradero a través de indagatorias adjuntadas a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/0001267/2026; Cualquier información que pueda ayudar para su localización, se pueden comunicar de manera confidencial y anónima a los teléfonos: 2212838142, 2222146402, 2222146405 o al correo electrónico boletin.protocolo.alba.fge@fiscalia.puebla.gob.mx

Con información de N+

MCS