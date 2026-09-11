Buscadoras Localizan Restos Humanos y Material Médico, en Canal de Nextlalpan

Materiales hospitalarios y residuos sanitarios han encontrado buscadoras de la colectiva feminista Ehécatl durante sus jornadas de búsqueda, en el canal de Nextlalpan, en el Estado de México.

Estos hallazgos han quedado asentados por parte de las autoridades de Profepa que acudieron el pasado 4 de septiembre a las orillas del canal.

Sin embargo, la empresa que se llevaría estos residuos no contaba con los envases adecuados por lo que señalaron regresarían el lunes 7 de septiembre, lo que no ocurrió.

Al respecto: Carmen Zamora, buscadora de la colectiva feminista Ehécatl, indicó:

"Dijeron que iban a regresar el día lunes con los 3 niveles de gobierno, que es federal, estatal municipal y la Fiscalía General de la República para hacer el levantamiento de todos estos indicios hospitalarios. Sin embargo, no fueron, por eso estamos aquí. El pueblo dice que es muy común que vean que luego van camiones en la noche a dejar, pues, no saben si estos residuos u otras cosas, pero que van muy de noche”.

A raíz de estos hallazgos, las activistas se han manifestado para pedir se investigue pues además de los residuos hay material que no está caduco y que se ha desperdiciado.

"Esto no se puede quedar en el anonimato, y que sí que ya informamos, presentamos pruebas y todo, y que se quede haciendo el olvido. Porque estamos hablando de material que ocupan, que ocupan mucha gente que tiene cáncer".

Así como otras madres buscadoras, la colectiva Ehécatl realiza búsquedas de campo y, al canal de Nextlalpan, llegaron hace tres meses.

"Tenemos 3 meses sin una búsqueda en ese canal de Nextlalpan. Hemos encontrado 6 cuerpos, este, un cráneo y varios restos, óseos, lo que hemos encontrado ahí".

Las primeras veces nosotras estuvimos solas. Ahorita está la Marina, pero nada más está como seguridad perimetral.

Con información de Heatzi Valdez Anaya.

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