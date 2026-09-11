Desaparecidos

Buscadoras Localizan Restos Humanos y Material Médico, en Canal de Nextlalpan

Han encontrado residuos hospitalarios sin las disposiciones adecuada, también material que no está caduco y la empresa encargada del procesamiento de estos residuos no se ha hecho cargo

Material médico encontrado en el canal de Nextlalpan.Material médico encontrado en el canal de Nextlalpan. Foto: Facebook @ColectivaFeministaEhecatl

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