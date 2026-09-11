En la CDMX Se Tienen Programadas 1 Marcha, 11 Concentraciones y Varias Rodadas

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 11 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas de ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

El Sindicato Mexicano de Electricistas y Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, marcharán a las 07:30 horas, de Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, en avenida Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; a las 08:00 horas, de la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, con destino a Palacio Nacional.

Las Secciones 9, 10, 11 Y 60 de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se concentrarán en Cuauhtémoc a las 09:00 horas en la Coordinación General de Recursos Humanos, en Isabel La Católica 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

En Iztapalapa y Cuauhtémoc a las 18:30 horas, motociclistas rodarán de Avenida Texcoco y Avenida Guelatao, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa; a las 19:15 horas de gasolinera en Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc con destino a Xochimilco.

Ciclistas rodarán a las 18:00 horas de la Iglesia de Mazatepec, en avenida Tláhuac y Morelos, colonia San Francisco Tlaltenco con destino al Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ