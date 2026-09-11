Sudáfrica Enviará a EUA a 6 Nigerianos Acusados de Estafas Amorosas Millonarias

La Policía de Sudáfrica informó que los fraudes hechos por los seis sujetos, supuestos miembros de la red criminal Black Axe, alcanzarían los 6.1 millones de dólares.

"Son buscados por las autoridades estadounidenses en relación con cargos de fraude electrónico y blanqueo de capitales", dijo el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) en un comunicado.

Entre las víctimas se encontraban pensionistas y empresarias, que eran blanco de estafas a través de "sofisticadas relaciones en línea" para engañarlas y conseguir su dinero.

Los sospechosos fueron detenidos en Sudáfrica en 2021 y, gracias a la coordinación de Interpol Sudáfrica, serán trasladados desde un centro penitenciario de Ciudad del Cabo hasta el Aeropuerto Internacional de esa urbe.

En la termina aérea, serán entregados a funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Según medios sudafricanos, estos hombres son buscados por la justicia de los estados de Texas y Nueva Jersey.

El modo de operar era el siguiente: las víctimas eran contactadas por una persona que se hacía pasar por una pareja sentimental que viajaba a Ciudad del Cabo para trabajar en proyectos de construcción.

Desde allí, los estafadores pedían el envío de teléfonos, tabletas electrónicas u ordenadores portátiles tras alegar que habían sido asaltados y robados.

Mientras que en otros casos, también incluían peticiones de envío de grandes cantidades de dinero para reparar grúas defectuosas, cubrir honorarios legales tras un accidente o para pagar impuestos.

ICM