Internacional

Sudáfrica Enviará a EUA a 6 Nigerianos Acusados de Estafas Amorosas Millonarias

De acuerdo con las autoridades, los inculpados habrían cometido estafas contra un centenar de mujeres estadounidenses

La justicia de EUA requiere a seis nigerianos acusados de defraudar a un centenar de mujeresLa justicia de EUA requiere a seis nigerianos acusados de defraudar a un centenar de mujeres. Foto: Unsplash | Ilustrativa

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