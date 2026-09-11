EUA Recuerda a las Víctimas del 11-S con Rituales, Homenajes y Tecnología

Este viernes, se realizarán varias actividades en recuerdo de las casi 3 mil personas fallecidas durante los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Ese día, Al Qaeda lanzó una ofensiva contra símbolos del poder y la prosperidad de Estados Unidos, y cambió por completo el panorama internacional y conceptual del mundo.

Los extremistas islámicos secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.

Los impactos derribaron las torres gemelas del World Trade Center, iconos del poder económico de Estados Unidos y dos de los edificios más altos del mundo.

Además, abrieron un boquete en el Pentágono, la sede con aspecto de fortaleza del ejército de Estados Unidos cerca de Washington.

Un helicóptero sobrevuela el Pentágono, impactado durante los ataques del 11-S. Foto: Reuters

El cuarto avión también se dirigía a la capital del país, pero cayó en Pensilvania después de que pasajeros y miembros de la tripulación irrumpieran en la cabina y se enfrentaran a los secuestradores.

El significativo aniversario del viernes incluirá rituales conmemorativos -ofrendas florales, banderas izadas, minutos de silencio, vigilias y lecturas de los nombres de las víctimas- y proyectos de voluntariado.

Según una nueva encuesta, cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos recuerdan al 11-S como el acontecimiento más histórico de sus vidas.

Para otros, es una ocasión para la reflexión personal sobre el ataque que se desarrolló en una sola mañana, pero dejó casi 3 mil muertos y una estela de consecuencias que se prolongó durante décadas.

Dentro de las actividades oficiales, el presidente Donald Trump estará en el Pentágono; mientras que el vicepresidente, JD Vance, asistirá al acto en el National Sept. 11 Memorial de Nueva York.

President Donald J. Trump posthumously awards the Presidential Medal of Freedom to Welles Crowther, the 24-year-old “Man in the Red Bandana” who heroically gave his own life to save as many as 18 others in the South Tower on 9/11. Accepted by his mother Alison & sister Paige.❤️ pic.twitter.com/Tndxm9zUqi — The White House (@WhiteHouse) September 8, 2026

Otros funcionarios del gobierno estarán en el Flight 93 National Memorial en Pensilvania. Sin embargo, no todas las conmemoraciones serán en los lugares de los ataques.

Habrá haces de luz proyectados desde el monte Washington, en Nueva Hampshire, hasta una subida de escaleras en el estadio de futbol americano de la Universidad Estatal de Mississippi, pasando por una ceremonia en el memorial del 11 de septiembre de Honolulu.

Como cada año, en el memorial donde estaban las Torres Gemelas se llevará a cabo un acto donde los familiares leen todos los nombres de las víctimas, intercalados con momentos de silencio.

Por primera vez, la ceremonia de este año añadirá un momento de silencio para honrar a quienes estuvieron expuestos a las nubes de polvo tóxico liberadas por el colapso de los edificios.

El 11-S no es un feriado federal, pero el Congreso lo ha designado tanto como Día del Patriotismo como Día Nacional de Servicio y Recuerdo.

Para este día, la organización de voluntariado 9/11 Day logró que decenas de las icónicas vallas publicitarias de Times Square pausen su publicidad a las 9:11 de la mañana el viernes. En su lugar, simplemente mostrarán la hora.

Durante la semana se realizaron varias actividades, como el espectáculo denominado '2.977 luces sobre el puerto de Nueva York', en la que fueron recreadas las Torres Gemelas con las luces de casi 3 mil drones.

La memoria lumínica fue un homenaje para cada una de las víctimas mortales identificadas hasta ahora tras los atentados terroristas del 2001.

Por su parte, Europa recordó a las víctimas y extendió su apoyo a Estados Unidos. Además, los gobiernos del viejo continente señalaron que es necesario mantener vivas las lecciones dejadas por el 11-S y reforzar la alianza entre el bloque y la Unión Americana.

Mientras que Trump, durante un acto en Washington, habló del significado del 11-S para su país y para el mundo: "En el curso de la historia, hay unos pocos momentos que dividen el tiempo en un antes y un después".

ICM