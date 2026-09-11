Internacional

EUA Recuerda a las Víctimas del 11-S con Rituales, Homenajes y Tecnología

Dentro y fuera de la Unión Americana, se conmemoran los 25 años de los ataques contra los símbolos del poder económico, político y militar estadounidense

Una mujer observa el memorial a las víctimas de los ataques del 11-SUna mujer observa el memorial a las víctimas de los ataques del 11-S. Foto: Reuters

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