Peso Mexicano Se Cotiza por Debajo del Piso de las 17 Unidades por Dólar

El precio del dólar este viernes en México es de 16.97 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa, el peso mexicano operó con pérdidas en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La caída de la moneda mexicana fue del 0.56%, lo que llevó en algún momento de la jornada a perforar la barrera de las 17 unidades.

Sin embargo, al final de las transacciones bancarias la divisa se cotizó en la parte alta del piso de los 16 pesos.

Estas cifras se debieron al fortalecimiento de la moneda estadounidense luego de los datos sobre los precios al productor de EUA.

El Banxico informó que al cierre del jueves la moneda estadounidense se cotizó en 16.9996 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio al peso cerró en 16.99 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 16.9722 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.8947 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Con información de N+

ICM