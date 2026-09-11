Dólar

Peso Mexicano Se Cotiza por Debajo del Piso de las 17 Unidades por Dólar

Este jueves, la moneda nacional se depreció y por momentos superó la barrera de los 17 pesos por billete verde

Billete de un dólar estadounidenseLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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Peso Mexicano Se Cotiza por Debajo del Piso de las 17 Unidades por Dólar