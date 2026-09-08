Dólar

Peso Mexicano Se 'Aferra' al Piso de las 16 Unidades por Dólar Estadounidense

El pasado lunes, la moneda mexicana se depreció frente al billete verde, pero no se disparó en la cotización

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+
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