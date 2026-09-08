Peso Mexicano Se 'Aferra' al Piso de las 16 Unidades por Dólar Estadounidense

El precio del dólar este martes en México es de 16.98 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa el peso mexicano tuvo un retroceso del 0.28%, en una sesión de liquidez reducida debido al feriado estadounidense del ‌Día del Trabajo.

La divisa mexicana puso fin a una ‌racha de cinco jornadas de ganancias, pero la buena noticia es que se mantuvo por debajo de la barrera de las 17 unidades.

El Banxico informó que al cierre del lunes la moneda estadounidense se cotizó en los 16.9320 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 16.92 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 16.9237 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.8748 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.70 17.49 BBVA Bancomer 16.08 17.51 Banorte 15.70 17.30 Banamex 16.35 17.32 Scotiabank 16.40 17.40

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Con información de N+

ICM