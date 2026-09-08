Internacional

Roban Tres Obras de Arte del Museo Renoir en Francia

Los dos sospechosos huyeron antes de la llegada de agentes de seguridad y se llevaron las piezas valuadas en 10 millones de dólares

MuseoLa Policía Municipal y la Policía Nacional permanecen movilizadas en el lugar y los autores son buscados activamente. Foto: AFP.

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