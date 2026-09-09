Una Mujer Es la Presunta Autora Intelectual de Crimen contra Maestra en Colima

Las autoridades en Colima informaron que fue una mujer la presunta autora intelectual del asesinato de la maestra Noemí Isabel Ríos Torres el pasado viernes 4 de septiembre, cuando fue atacada a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta frente a sus dos hijos menores de edad, mientras conducía su automóvil en el cruce de la calle Laguna de Alcuzahue y la Avenida de las Rosas, en la delegación de Santiago, en Manzanillo.

En una relatoría de hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima explicó que se logró la detención de todos los presuntos involucrados:

El pasado viernes fueron capturados los presuntos autores materiales, Marco ‘N’ y Paola ‘N’, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, en posesión de una camioneta pick up, una motocicleta y armas, una de ellas de 9 milímetros que habrían utilizado para atacar a la maestra de 35 años.

Días después, se logró la detención de la presunta autora intelectual, Karla ‘N’, quien era expareja de la actual pareja de la maestra.

Y Leonardo ‘N’, quien fue el supuesto intermediario entre la autora intelectual y la célula delictiva para ejecutar el crimen.

El teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, informó:

"Es decir, estos sicarios se rentaron para este evento, y afortunadamente están detenidos y tenemos muchas líneas de investigación, ya sobre otros objetivos prioritarios para poder lograr detenciones en el puerto".

El fiscal general del estado de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, señaló, que la maestra mencionó en varias ocasiones al padre de sus dos hijos, con quien tenía vigente un proceso de divorcio, que era víctima de hostigamiento y amenazas por parte de Karla ‘N’, e incluso había dañado su vehículo, pero nunca interpuso una denuncia.

"Esto sería un concurso de delitos en el caso de feminicidio, porque hay diversos factores ahí que influyen, pero una pena máxima podría ser de alrededor de 60 años", agregó.

La audiencia inicial de los implicados se realizó este martes y se espera que los juzgadores puedan dictar sentencia en un lapso no mayor a dos años.

Con información de Bertha Reynoso.

LECQ