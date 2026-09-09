Seguridad

Una Mujer Es la Presunta Autora Intelectual de Crimen contra Maestra en Colima

Las autoridades del estado informaron que Karla ‘N’, expareja de la actual pareja de la docente, fue detenida y también un hombre, con lo que se capturó a todos los presuntos involucrados.

Karla 'N', presunta autora intelectual del crimen contra maestraFoto: Facebook @gobiernocolima

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+