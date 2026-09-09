Economía

Secretaría de Hacienda Reduce Estimación de Crecimiento para 2027

El gobierno espera que el consumo interno, la inversión pública y privada, así como una mayor contribución de las exportaciones sostengan la actividad económica

CrecimientoPara Educación Pública, el presupuesto proyecta 576,632 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.
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