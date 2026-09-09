Secretaría de Hacienda Reduce Estimación de Crecimiento para 2027

El Gobierno de México redujo sus expectativas de crecimiento económico para 2026 y 2027 frente a las estimaciones presentadas en abril y anticipó un aumento de la deuda pública hasta un 55% del PIB el próximo año, aunque mantuvo su objetivo de disminuir gradualmente el déficit fiscal.

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, entregado al Congreso por la Secretaría de Hacienda, las expectativas del Gobierno mexicano reducen el rango de expansión del PIB para 2026 a entre el 1.0% y el 2.0%, desde el intervalo del 1.8% al 2.8% pronosticado en abril, con lo que confirma la ralentización económica.

Para 2027, Hacienda espera un crecimiento de entre el 1.5% y el 2.5% en México, la segunda mayor economía de América Latina, frente al rango previo del 1.9% al 2.9% establecido en los Precriterios.

El Gobierno prevé que el consumo interno, la inversión pública y privada, condiciones financieras menos restrictivas y una mayor contribución de las exportaciones sostengan la actividad económica.

En materia fiscal, Hacienda plantea reducir el déficit presupuestario del 3.6 % del PIB estimado para 2026 al 3.4% en 2027, mientras los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit, bajarían del 4.1% al 3.9%.

Pese a esta reducción, el Saldo Histórico de los RFSP, la medida más amplia de la deuda pública, aumentaría desde un 54% del PIB previsto al cierre de 2026 hasta un 55% en 2027, y se plantea administrar activamente sus vencimientos para reducir las presiones de refinanciamiento.

El proyecto de Presupuesto de Egresos contempla un gasto neto total de 10.64 billones de pesos (625,700 millones de dólares) para 2027, un aumento nominal del 4.3% frente a los 10.19 billones de pesos aprobados para 2026.

Entre los principales rubros figuran 697,106 millones de pesos (41,006 millones de dólares) para Bienestar, los programas sociales gubernamentales, el 3,4 % más que en 2026.

Para Educación Pública, el presupuesto proyecta 576,632 millones de pesos (33.919 millones de dólares), un incremento del 10.1%; mientras que para Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destina 167,075 millones (9,828 millones de dólares), el 8.8 % más.

La Secretaría de Salud dispondría de 72,305 millones de pesos (4,253 millones de dólares), un aumento del 8.2% frente al presupuesto aprobado para 2026.

La inversión física presupuestaria equivaldrá al 2.6 % del PIB y financiará trenes, carreteras, obras hidráulicas e infraestructura energética.

Petróleos Mexicanos (Pemex), por su parte, contará con un gasto programable de 527.122 millones de pesos (31.007 millones de dólares), el 1.9% más que los 517,362 millones aprobados para el año en curso.

En tanto, prevé que el costo financiero bajará el 20.6%, desde los 190,839 millones de pesos hasta los 151,541 millones (8,914 millones de dólares) en 2027.

Además, el Gobierno federal transferirá a la petrolera 81,100 millones de pesos (4,771 millones de dólares), destinados a amortizaciones de deuda y créditos bancarios contratados previamente; aunque en su plan de rescate había previsto que ya no necesitaría apoyos presupuestales.

Hacienda proyecta en 2027 para Pemex un superávit financiero de 95,100 millones de pesos (5,594 millones de dólares), que sería de apenas 14,000 millones (824 millones de dólares) sin la transferencia gubernamental.

ASJ