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Carlos Alcaraz Cae en el US Open Ante Ben Shelton en Super Tiebreak de Madrugada

El español, campeón defensor de la competencia, cedió ante el estadounidense en los cuartos de final, tras una épica batalla que se prolongó cerca de cuatro horas y media

Carlos AlcarazTras la derrota de Alcaraz, que salió de la pista con una sonrisa, Shelton y el alemán Alexander Zverev lucen como favoritos. Foto: Reuters.

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