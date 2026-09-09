Carlos Alcaraz Cae en el US Open Ante Ben Shelton en Super Tiebreak de Madrugada

Carlos Alcaraz fue derrotado por Ben Shelton en los cuartos de final del US Open en una épica batalla que concluyó a las 03:33 de este miércoles, hora de Nueva York, en el final más extenso en la historia de este Grand Slam.

El estadounidense puso fin al reinado del español, campeón defensor de la competencia, imponiéndose en el último supertiebreak por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7).

Además, Alcaraz vio interrumpida su racha de 18 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam tras un partido que duró 4 horas y 28 minutos.

El duelo, que arrancó alrededor de las 23:00 del martes, hora local, terminó superando el récord de las 02:50, el anterior final más tardío registrado en otros cuartos de final de 2022, en los que Alcaraz venció a Jannik Sinner a sus 19 años y logró el primero de sus siete títulos de Grand Slam.

Miles de aficionados se quedaron hasta el final en el estadio Arthur Ashe y el estadounidense Shelton se benefició del apoyo del público local, coreando el "¡USA! ¡USA!".

"Es increíble", dijo.

"Siempre digo que esta es la mejor ciudad deportiva del mundo y que este es el mejor estadio del mundo", celebró.

Habrá una semifinal estadounidense el viernes. Shelton, octavo cabeza de serie, se enfrentará a Frances Tiafoe.

"Estoy cansado, ha sido un partido épico (...) Sin duda el partido más emocionante que he disputado en toda mi carrera", dijo Shelton, que nunca había ganado a un top-3 mundial en Grand Slams.

"Carlos ya es uno de los mejores campeones de nuestro deporte con solo 23 años. Siempre es divertido enfrentarme a él", afirmó.

Más temprano el martes, el número 11 de la siembra remontó tras quedar dos sets a cero y alcanzó su tercera semifinal del US Open al doblegar a su compatriota Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6).

Estados Unidos tiene asegurada la presencia de un representante masculino en la final del domingo, en la búsqueda del país por un primer título de Grand Slam masculino desde el conseguido por Andy Roddick en 2003.

"Jugó un partido muy completo, muy maduro. Sabía lo que tenía que hacer en todo momento. Y físicamente es una bestia", comentó Alcaraz sobre Shelton.

"Parecía que no tenía ningún tipo de debilidad", añadió.

De vuelta en el circuito en este US Open tras una inactividad de cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz tendrá que esperar por un tercer cetro en Nueva York.

A sus 23 años, Shelton estará en su segunda semifinal de Grand Slam. La anterior fue también en el cemento de Flushing Meadows, sucumbiendo ante Novak Djokovic en 2023.

El nacido en Atlanta tomó el control del partido al ganar nueve juegos consecutivos: desde el arranque del segundo set hasta ponerse 3-0 arriba en el tercero.

En una noche en la que no estuvo preciso con su derecha (cometió 31 errores no forzados con ese golpe), el murciano no claudicó cuando parecía desbordado por la potencia de Shelton, incluso llegando a vomitar antes del comienzo del set definitivo.

"Son momentos en los que uno tiene que encontrar la manera", dijo Alcaraz sobre sus altibajos físicos durante el partido.

El español encadenó cuatro puntos consecutivos en el super tiebreak para ponerse 5-3 arriba, pero Shelton remontó gracias a su potente saque, con bolas que alcanzaron los 225 kilómetros por hora, y algunos errores de Alcaraz.

Shelton puso la sentencia definitiva con un ace a 235 km/h que Alcaraz no pudo devolver.

"Ha habido momentos que podía haber hecho algo más", se lamentó el español por su gestión del super tiebreak.

Alcaraz quedó con un balance de 15-2 en partidos a cinco sets. A principios de año, y poco antes de su lesión, había conquistado su séptimo título de Grand Slam en el Abierto de Australia para completar el Grand Slam de carrera.

"Nos vamos contentos y con la cabeza arriba. La verdad es que queríamos ganar, pero también queríamos salir del torneo con partidos jugados y saliendo sanos", añadió.

La corona en Melbourne fue la única que alzó el español este año y también era la que más deseaba porque lo consagró como el tenista más joven en conquistar los cuatro torneos grandes.

Tras la derrota de Alcaraz, que salió de la pista con una sonrisa, Shelton y el alemán Alexander Zverev lucen como favoritos en un torneo al que no acudió el número uno mundial, Jannik Sinner.

ASJ