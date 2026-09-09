Economía

Gobierno Plantea Alcanzar Superávit de 95 Mil Millones de Pesos en Pemex

El secretario de Hacienda dijo que la empresa estatal podrá reducir gradualmente su endeudamiento el próximo año

PemexSe espera una inflación de 3% para el próximo año en el país. Foto: Reuters.

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