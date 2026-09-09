Gobierno Plantea Alcanzar Superávit de 95 Mil Millones de Pesos en Pemex

El Paquete Económico 2027 plantea que Pemex alcance un balance positivo en 2027 con un resultado de 95 mil 100 millones de pesos, que incluiría la transferencia del Gobierno Federal por 81 mil 100 millones destinada al pago de amortizaciones de deuda y créditos contratados en años anteriores.

Sin esta transferencia, Pemex tendría un superávit de 14 mil millones de pesos, según el proyecto entregado el martes al Congreso por Édgar Amador, Secretario de Hacienda (SHCP).

"En Pemex se plantea alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, derivado el esfuerzo de la empresa y una transferencia del Gobierno Federal para fortalecer su posición financiera y reducir gradualmente su endeudamiento", afirmó.

La Secretaría de Hacienda señaló que el apoyo estará condicionado a una mejora equivalente en el balance financiero de la empresa, por lo que no aumentaría el déficit presupuestario consolidado.

Asimismo, para la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno estima un superávit financiero de 25 mil millones de pesos, en donde las transferencias federales serían de 90 mil 400 millones de pesos, prácticamente sin cambios en términos reales frente a 2026.

En cuanto a los ingresos petroleros, Hacienda prevé que al cierre de 2026 representen 3% del PIB, 0.2 puntos porcentuales por debajo de lo aprobado, principalmente por una menor producción de crudo y una mayor compra de mercancía para reventa por parte de Pemex.

La SHCP entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, que estima un crecimiento de la economía de entre el 1.5 y el 2.5 por ciento.

Amador señaló que se espera una inflación de 3% para el próximo año en el país. Además, se contempla un tipo de cambio de 17.9 pesos por dólar.

Así como un precio de barril de petróleo de 61.8 dólares y una producción que se mantendrá en 1.8 millones de barriles diarios. Además de un déficit presupuestario de 3.9 por ciento.

El secretario dijo que esta última cifra es consistente con una política fiscal responsable que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y que la mantiene por debajo de la de otras economías emergentes de Latinoamérica, al tiempo que preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal.

El funcionario anunció también modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley Federal de Derechos para fortalecer el control tributario, mejorar la fiscalización y cerrar espacios a la evasión y elusión fiscal.

Aunque no se crearán nuevos impuestos ni aumentarán las tasas de los actuales.

En materia de gasto para 2027 dijo que estará orientado a fortalecer el bienestar de las familias, ya que se destinarán 1 billón 25 mil millones de pesos a los programas sociales.

Para Salud, 1.1 billones de pesos, 10.9 por ciento más que en el presente año. Para Educación, 1.3 billones de pesos, superior en 7 por ciento al gasto actual, y para Inversión en Infraestructura, el 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto, destinado a trenes, carreteras, caminos y obras hidráulicas.

Al recibir el Paquete Económico, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, estableció el compromiso de que los legisladores lo revisarían cuidadosamente.

Los diputados tienen de plazo hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, y el 15 de noviembre para el Presupuesto de Egresos.

Con información de Mónica Garduño y Héctor Guerrero

ASJ