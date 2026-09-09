Trump Da Regalos de 45 Mil Dólares en Efectivo a Tres de Sus Colaboradoras

Una de las beneficiadas fue la asistente ejecutiva Natalie Harp, apodada 'impresora humana', por imprimir habitualmente información para el republicano dondequiera que va, informaron medios estadounidenses.

Otras dos empleadas de la Casa Blanca, Margo Martin y Chamberlain Harris, recibieron cantidades similares, según una nota exclusiva publicada en el Washington Post.

Las tres mujeres describieron los pagos como "regalos en efectivo por las fiestas", informó el diario que cita los formularios de declaración patrimonial.

Harp acompaña a Trump casi constantemente durante su segundo mandato. Además de imprimir información, redacta mensajes en las redes sociales por él.

La joven gana 150 mil dólares al año como asesora especial y asistente ejecutiva del presidente, según un informe anual presentado al Congreso.

El portavoz de la Casa Blanca dijo que es una "práctica desde hace mucho tiempo de Trump hacer regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos, en ocasiones, empleados y colaboradores".

Añadió que los regalos no están relacionados con los cargos desempeñados por estas personas, de modo que son "completamente admisibles según las normas legales y éticas pertinentes".

Esta última declaración apareció luego de que algunas figuras de la política estadounidense afirmaron que los pagos parecían violar una ley federal que prohíbe complementar los salarios de los empleados federales con fondos externos.

ICM