Internacional

Trump Da Regalos de 45 Mil Dólares en Efectivo a Tres de Sus Colaboradoras

El mandatario entregó a las empleadas un total de 135 mil dólares; el vocero de la Casa Blanca dijo que esa práctica es común en Trump.

Natalie Harp fue una de las colaboradoras de Trump que recibió 45 mil dólares en efectivoNatalie Harp fue una de las colaboradoras de Trump que recibió 45 mil dólares en efectivo. Foto: Reuters

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