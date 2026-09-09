George Desmond Kamurasi, de Portero Amateur en Londres a Rey de Uganda

La historia de George Desmond Kamurasi parece salida de un cuento de hadas. Hace unos días era portero de un equipo amateur de futbol en Londres; al día siguiente, fue designado rey en Uganda.

De la noche a la mañana pasó de capitán del SE Dons, un humilde club de las afueras de Londres, a monarca de 800 mil personas.

Hace unos días, su primo Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, quien ocupó el trono desde que tenía tres años en 1995, murió en Estados Unidos, donde recibía tratamiento para un cáncer.

Kamurasi, sin embargo, tiene 36 años y apenas este fin de semana jugaba en la primera ronda clasificatoria de la FA Cup, venciendo por 2-0 al Erith Town.

Una vez revelada la muerte del rey, un comité declaró sucesor a Kamurasi, tal y como había dejado por escrito su tío Olimi Kaboyo II en su testamento. Su primer sucesor sería su hijo Rukidi IV, como ocurrió en 1995, y después su sobrino, Kamurasi, ya que Rukidi IV nunca se casó ni tuvo hijos.

Esta versión está en disputa, y en Uganda se especula que, al no tener hijos reconocidos, podría tener un sucesor oculto.

Falta también la decisión de Kamurasi; no tiene claro si quiere dejar Londres para heredar un reino de 800 mil personas en África, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo.

Pasan las horas y se tienen más detalles del fallecido rey Oyo Nyimba de Uganda, quien se convirtió en el monarca reinante más joven del mundo al asumir el trono a los tres años en 1995. Sus restos regresaron a su patria tras su fallecimiento en Estados Unidos, antes de su entierro programado para el 12 de septiembre.

Pertenecía a una de las muchas monarquías tradicionales del país, situada cerca de las montañas Rwenzori, en el oeste de Uganda, una república constitucional, donde el poder ejecutivo recae en un jefe de Estado electo. Sin embargo, las monarquías de los diversos reinos antiguos que existían antes del colonialismo perduran y ejercen una enorme influencia cultural y social.

Un video de su ascenso al trono en 1995 muestra a un niño pequeño sentado en su silla y jugando con un juguete; su diminuto cuerpo casi desaparecía bajo la enorme corona y los mantos reales. Asumir el cargo a tan temprana edad hizo que se ganara el afecto de muchos.

Los restos de Oyo Nyimba llegaron en un vuelo chárter al aeropuerto internacional de Entebbe, donde el presidente Yoweri Museveni se encontraba entre el pequeño grupo de dignatarios que aguardaban su recepción.

HVI