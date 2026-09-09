Internacional

George Desmond Kamurasi, de Portero Amateur en Londres a Rey de Uganda

Su primo, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, quien gobernó desde los tres años, murió a los 34 años de cáncer

George Desmond Kamurasi, de Portero Amateur en Londres a Rey de UgandaInstagram George Desmond Kamurasi

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