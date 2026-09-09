Internacional

Funeral de Harald V Reúne a Zelenski, Felipe VI y Otros Líderes: Invitados y Protocolo

El programa oficial durará cerca de tres horas y contará con la presencia de miembros de casas reales y de jefes de Estado de decenas de países

Zelenski en coche en Noruega por el funeral del Rey Harald VEl presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Noruega, con motivo del funeral del rey Harald el miércoles. Foto: Reuters
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