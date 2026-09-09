Funeral de Harald V Reúne a Zelenski, Felipe VI y Otros Líderes: Invitados y Protocolo

Líderes de diferentes partes del mundo, integrantes de la realeza y celebridades, junto con decenas de miles de ciudadanos, darán el último adiós al rey Harold V de Noruega en su funeral, que se realizará en Oslo, donde ya se despliega un robusto cerco de seguridad a la par de un estricto protocolo.

En las últimas jornadas, cerca de 7 mil personas (por día) han hecho fila para entrar a la capilla ardiente del palacio real y despedirse del monarca, quien permaneció 35 años en el trono. El pueblo se prepara para "un día triste", según expresaron a agencias.

En la capital noruega, el martes se levantaron vallas, camiones y operarios; se instalaron pantallas y aumentó la presencia policial para supervisar la seguridad en el avance del cortejo fúnebre y el servicio religioso.

Al mediodía (04:00 del centro de México) se abrirá la puerta principal del Palacio Real de Oslo para el inicio de la procesión del féretro hasta la catedral, un recorrido de algo más de un kilómetro. A esa hora se dispararán 21 salvas en señal de duelo desde la cercana fortaleza de Akershus, así como desde otras ocho fortificaciones del Ejército noruego.

Tras el féretro, que será transportado en un vehículo, caminarán el rey Haakon VIII, sus dos hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus; y su hermana mayor, la princesa Marta Luisa.

La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubrirán el recorrido en coche.

En la procesión participarán también invitados y representantes de la Noruega oficial.

Soldados de todos los cuerpos del Ejército estarán apostados a lo largo del recorrido, que se espera presencien miles de noruegos.

El funeral comenzará a las 13:00 (05:00, centro de México), con un minuto de silencio precedido y finalizado con tres campanadas en las iglesias de todo el país.

La ceremonia, que durará alrededor de una hora, estará presidida por el cabeza de la Iglesia Nacional Luterana, Olav Fykse Tveit, acompañado, entre otros, por la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Cuatro F-35 del Ejército sobrevolarán la catedral una vez finalizado el funeral en señal de honor. Posteriormente, el féretro será trasladado en procesión a la capilla de Akershus, donde se celebrará una ceremonia privada para la familia más cercana, y el ataúd con los restos del monarca será colocado en un sarcófago en la cripta real.

En dichos sarcófagos dobles permanecen los restos de los reyes Haakon y Maud y el rey Olav y la princesa Marta, padres del fallecido, de acuerdo con una tradición iniciada cuando Noruega se independizó de Suecia en 1905.

El diseño del sarcófago doble —en el que un día descansará también la reina Sonia— fue diseñado por el estudio noruego Snøhetta. Su coste estimado es de unos 20 millones de coronas noruegas (1.9 millones de euros).

Mientras se celebra la ceremonia privada en Akershus, 450 invitados, entre jefes de Estado extranjeros y representantes gubernamentales, participarán en una ceremonia de recuerdo al fallecido en el Ayuntamiento de Oslo.

A las 15.20 (07:20 horas del centro de México) está previsto que las banderas en todo el país, a media asta desde la muerte de Harald V, se icen mientras se dispara una doble "salva real" (dos veces 21 disparos). Al mismo tiempo, las campanas de las iglesias del país repicarán durante una hora.

El nuevo rey y su familia saldrán a continuación al balcón de palacio a saludar a sus súbditos, y más tarde habrá una recepción para los invitados extranjeros.

En la lista de invitados confirmados figuran los presidentes de Ucrania, Estonia, Finlandia, Polonia, Alemania, Lituania, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría, así como representantes de las principales casas reales.

Además, acudirán los reyes Felipe VI y Letizia y la reina Sofía de España; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, además del príncipe heredero Christian; los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, el rey Abdalá II de Jordania y los príncipes Luis y Sofía de Liechtenstein.

El príncipe Alberto de Mónaco; los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, acompañados por la princesa heredera Catalina Amalia; el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra; y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, junto con sus tres hijos y los cónyuges de éstos completan la representación de la realeza.

Con información de EFE.