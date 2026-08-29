Él Es Haakon VIII, Nuevo Rey de Noruega que Fue a Primaria Pública y Odiaba la Realeza

Noruega tiene un monarca que por mucho tiempo no quiso ser rey. En su autobiografía, publicada en 2023, el ahora rey Haakon VIII contó la molestia que le causaba ser parte de la realeza durante su infancia, mientras asistía a una escuela primaria pública:

“Sí, pertenecía a la realeza, pero no quería hablar de ello. En la escuela me generaba ansiedad”.

Aunque renegó por muchos años de su papel, asumió como príncipe heredero en 1991. Con los años, aceptó más funciones de la Casa Real, a medida que empeoraba la salud de su padre.

Este viernes ha tomado posesión de la Corona tras la muerte del rey Harald V, quien pasó su últimos días en un hospital de Oslo. En las imágenes de su primer día en el trono, Haakon VIII no muestra la alegría contradictoria que distingue a los herederos.

Por el contrario, su semblante es el de un hijo que ha perdido a su padre y desea dolerse por ello. El trono, en estas primeras imágenes, parece una molestia.

Según contó en su autobiografía, de niño prefería pasar inadvertido. “La atención, eso se la podían quedar los demás”, escribió.

Se desmarcó de Harald V en sus años universitarios. A diferencia de su padre y su abuelo, quienes se formaron en Oxford, Haakon se matriculó en la Universidad de California, en Berkeley.

El ahora rey admite que por ese entonces quería estar “lo más lejos posible” de su hogar. Haakon llegó a California seducido por la escena musical. Recuerda, por ejemplo, haber acudido a un concierto del rapero Nas, nacido en Brooklyn, en pleno enfrentamiento entre el hip hop de las costas Este y Oeste de Estados Unidos. Aquel concierto fue custodiado por la policía.

Además, el entonces príncipe heredero practicó el surf. “En el agua podía ser yo mismo”, escribió.

Haakon regresó a Noruega en 1999. Poco después conoció a su futura esposa, Mette-Marit, en un festival de música.

Los medios criticaron la relación, no solo porque ella era una plebeya, sino también porque era una madre soltera que había frecuentado los clubes noruegos de música house en su juventud. Las críticas cesaron cuando el rey Harald, quien también se había casado con una plebeya, la reina Sonia, dio la bienvenida a Mette-Marit a la familia.

Haakon VIII y Mette-Marit en un acto público. Foto: Reuters

La pareja se casó en en 2001 y tuvo dos hijos,la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, además de Marius, hijo de Mette-Marit de una relación previa. Por más de dos décadas, estuvieron lejos de los escándalos hasta que el nombre de Mette-Marit apareció en los archivos de Jeffrey Epstein, publicados en enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En los correos que intercambiaron, el financiero condenado por abusos sexuales y la princesa consorte discuten temas intelectuales y científicos, y muestran una cercanía inusitada. Mette-Marit se disculpó públicamente por su amistad con Epstein y dijo que cometió una imprudencia e incurrió en una falta de criterio. También señaló que desconocía la gravedad de las acusaciones previas contra Epstein.

Tras pasar varias semanas lejos de los reflectores, Mette-Marit concedió una entrevista en marzo a la radiotelevisión pública NRK. Haakon estuvo sentado a su lado y dijo que el matrimonio era tanto para “los días buenos como para los malos”.

Paralelamente, la familia real enfrentó un escándalo incluso mayor. Marius Borg Hoiby, hijo de Mette-Marit e hijastro de Haakon, fue juzgado por violación y violencia doméstica, cargos que negó.

Al respecto, Haakon emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las víctimas y dijo que no acudiría al tribunal. En una visita de periodistas a la Casa Real, el entonces príncipe dijo:

“Apoyamos a Marius en la situación en la que se encuentra. También cuidamos de los demás hijos. Para mí, lo más importante en estos últimos días ha sido cuidar del rebaño”.

En junio, Marius fue declarado culpable de dos de los cuatro cargos de violación y de un cargo de violencia doméstica. Fue condenado a cuatro años de prisión. Tanto el hijo de la reina consorte como la Fiscalía noruega han recurrido la sentencia.

Este viernes, Haakon se ha convertido en el cuarto rey de Noruega de la era moderna, que comenzó cuando el país votó en referéndum a favor de convertirse en una monarquía, y no en una república, después de declarar su independencia de Suecia en 1905. Su abuelo, entonces conocido como el príncipe Carlos de Dinamarca, ascendió al trono como Haakon VII, retomando la numeración de los monarcas vikingos y medievales.

Haakon VIII es sobrino de Isabel II y primo de Carlos III. Es el familiar más próximo a la casa real británica en una monarquía europea.

Con información de Reuters