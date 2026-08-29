Internacional

Él Es Haakon VIII, Nuevo Rey de Noruega que Fue a Primaria Pública y Odiaba la Realeza

Tras la muerte de Harald V, el sobrino de Isabel II y primo de Carlos III se ha convertido en rey de Noruega; él es Haakon VIII

Haakon VIIIHaakon VIII, el rey que odiaba ser parte de la realeza. Foto: Reuters
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