Trump Anuncia Acuerdo Petrolero con Venezuela por Más de 65 Mil Millones de Barriles

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos firmó el "mayor acuerdo petrolero en la historia" con el gobierno de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez.

Vía Truth Social, el mandatario dijo que su administración ha asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela.

Trump dijo que bajo su dirección, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, han trabajado en estrecha colaboración con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para lograr el acuerdo.

"¡Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL! ", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El aseguramiento de los más de 65 mil barriles de reservas probadas de petróleo venezolano se hará mediante una alianza con el sector privado, agregó el mandatario.

Ello, explicó Trump, hará que dicho acuerdo no represente costo alguno para el contribuyente estadounidense.

AMP