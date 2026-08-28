Internacional

Trump Anuncia Acuerdo Petrolero con Venezuela por Más de 65 Mil Millones de Barriles

El aseguramiento de los miles de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano se hará mediante una alianza con el sector privado

Refinería en Estados Unidos. Foto: EFERefinería en Estados Unidos. Foto: EFE
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Trump Anuncia Acuerdo Petrolero con Venezuela por Más de 65 Mil Millones de Barriles