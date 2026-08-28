Joven Sufre Descarga Eléctrica Mientras Trabajaba en Veracruz

Un hombre, identificado como Bryan de 24 años resultó fuertemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en un poste de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

El reporte indica que el hombre trabajaba en el poste cuando de forma accidental tocó cables de media tensión, ocasionando el impacto.

El trabajador se mantuvo en el lugar gracias al arnés que evitó que cayera. Técnicos en urgencias médicas le atendió en el lugar y trasladó a un hospital para atención de urgencia.

Hasta el momento, su estado de salud es reportado como reservado. En este mes de agosto, se han reportado ya 3 casos de hombres electrocutados mientras realizan trabajos.