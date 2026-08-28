Accidentes

Joven Sufre Descarga Eléctrica Mientras Trabajaba en Veracruz

Un trabajador resultó lesionado cuando realizaba labores en un poste de la colonia Centro.

Hombre electrocutado en VeracruzEl hombre fue trasladado a un hospital en Veracruz. Foto: N+

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Un trabajador en Veracruz se salva de caer tras recibir una descarga eléctrica. Su arnés le mantuvo en el poste.

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