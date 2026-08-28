Así es el Arma Láser que EUA Usó para Derribar Presuntos Drones de Cárteles Mexicanos

El Ejército de Estados Unidos reveló que empleó una nueva arma láser para derribar drones que presuntamente pertenecían a cárteles mexicanos. Estas aeronaves no tripuladas se emplearían para operaciones ligadas al tráfico de personas en la frontera con México.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 25 y el 26 de agosto. La Fuerza de Tarea Conjunta para la Frontera Sur apoyó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para neutralizar tres drones interceptados en la frontera con México.

En un comunicado, el Comando Norte del Ejército estadounidense dio a conocer que las fuerzas apostadas en la base de Fort Bliss, en Texas, emplearon un sistema láser de alta energía multipropósito del Ejército. Conocido con las siglas AMP-HEL, este sistema entró en servicio en 2025 y es desarrollado por la empresa AeroVironment.

Estos sistemas se pueden instalar en camiones del Ejército y han sido diseñados explícitamente para derribar aeronaves no tripuladas. Lanzan un rayo láser que neutraliza las señales eléctricas de los drones.

En un instante, las ondas electromagnéticas inutilizan los componentes del dron, además de que bloquean las señales que emplea para comunicarse con sus operadores.

Sobre la operación, el mayor general Curtis Taylor explicó en un comunicado: “La neutralización exitosa de estos drones hostiles es una prueba directa de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”.

Y detalló que el crimen organizado emplea drones para coordinar sus acciones en la frontera, especialmente aquellas dedicadas al tráfico de personas. Estas aeronaves no tripuladas también se usan para espionaje.

“Las redes de los cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden. Al integrar contramedidas escalonadas junto con capacidades avanzadas de energía dirigida, como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil”.

El mayor general señaló que hay 8 mil elementos del Ejército apostados a lo largo de 3 mil kilómetros de frontera. Además, Taylor agradeció el apoyo del Ejército mexicano en estas operaciones para reforzar la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos:

“También agradecemos enormemente el apoyo de nuestros socios del Ejército Mexicano mientras trabajamos juntos para combatir esta amenaza en la región fronteriza”.