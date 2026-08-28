Internacional

Así es el Arma Láser que EUA Usó para Derribar Presuntos Drones de Cárteles Mexicanos

El Ejército de Estados Unidos reveló que derribó drones con un sistema láser de alta energía multipropósito

Láser del Ejército de Estdos UnidosLáser del Ejército de Estdos Unidos fue usado para derribar drones de cárteles. Foto: Comando Norte del Ejército de Estados Unidos

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