Ejército de EUA Usa Láser para Derribar Drones de Cárteles Mexicanos en la Frontera

Fuentes oficiales de Estados Unidos informaron que su ejército utilizó un láser en el Valle del río Bravo, al sur ⁠de Texas, para derribar esta semana tres drones de cárteles de droga mexicanos cerca de la frontera entre EUA y México.

En un comunicado el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de EUA informaron que la operación ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles ‌y que se usó el láser multipropósito de alta energía del Ejército, que no reveló la ubicación exacta de los ataques, ni aclaró si tuvieron lugar sobre territorio estadounidense o mexicano.

El ejército de EUA dijo que los drones suponían "una amenaza física" para el personal militar estadounidense y el de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En un comunicado el general de división Curtis Taylor, comandante de la Fuerza Operativa Conjunta de la Frontera Sur, aseguró:

"Las ‌redes de los cárteles recurren cada vez más a sistemas aéreos no tripulados ‌para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro ⁠personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden"

El ejército ​no ha especificado el fabricante del sistema láser. AeroVironment Inc entregó sus dos primeros láseres multifuncionales de alta energía al ejército de Estados Unidos el verano boreal pasado.

‌Anteriormente el ejército de Estados Unidos ya ‌había desplegado el sistema LOCUST de AeroVironment Inc. El despliegue de ese sistema provocó un cierre del espacio aéreo de 7 horas cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, a principios del año.

Las autoridades de seguridad estadounidenses han manifestado su preocupación por el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos, que en su mayoría utilizan versiones rudimentariamente adaptadas de modelos ⁠comerciales para lanzar paquetes de droga o vigilar las rutas de tráfico.

Con información de Reuters.

LECQ