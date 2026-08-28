Internacional

Ejército de EUA Usa Láser para Derribar Drones de Cárteles Mexicanos en la Frontera

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de EUA informaron que la operación ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles

Dron durante un vuelo.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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