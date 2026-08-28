Se Cumplen 10 Años de la Muerte de Juan Gabriel, 'El Divo de Juárez'

A una década de la partida del cantante, Virgin Music Group, que administra el patrimonio del artista junto a Iván Aguilera, hijo del compositor, realizó una jornada para difundir la música de Juan Gabriel.

Además, como parte de las actividades para recordarlo, se proyectará en salas de cine de Estados Unidos y varios países de Latinoamérica de su primer concierto en Bellas Artes, ocurrido en 1990.

Y en su canal oficial de YouTube, comenzó un maratón de 24 horas sobre su vida y obra, el cual permite tener acceso a la amplia producción de Juanga desde cualquier parte del mundo.

Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantautor, nació el 7 de enero de 1950 y durante 45 años de carrera logró más de mil discos de oro, platino y multiplatino en su haber.

Aunque se le vinculaba con Ciudad Juárez, Chihuahua, urbe donde llegó muy pequeño junto con su familia, nació en Parácuaro, Michoacán.

Escribió en infinidad de géneros, desde la balada, el pop, la salsa y hasta el son de mariachi. Su primera canción la compuso a los 13 años: La Muerte del Palomo.

Dos días antes de su fallecimiento, Juanga había ofrecido un concierto en el Foro de Inglewood, en Los Ángeles, un recital donde al que asistieron más de 17 mil personas.

Fue un prolífico compositor con más de mil 800 canciones en su catálogo, además de que escribió para otros grandes artistas, además de un impulsor de nuevas voces.

La obra del juarense fue traducida al japonés, italiano, alemán, francés, turco, griego y tagalo, entre otros idiomas que acercaron al 'Divo de Juárez' a públicos más allá de nuestras fronteras.

Entre sus canciones destacaron No tengo dinero, El Noa Noa, Fue un placer conocerte, Hasta que te conocí y sobre todo Amor eterno, parte de su amplia producción musical.

Juan Gabriel obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2002 y logró decenas de reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Billboard 2016 de Latin Pop Album del año y Latin Pop Albums Artista del Año Solista por su trabajo Los Dúo.

Se estima que mil 500 artistas alrededor del orbe cantaron sus canciones y a otros muchos les produjo discos o canciones.

Las cifras de Juan Gabriel son monumentales y destacan las 6 horas y 15 minutos de canto ininterrumpido durante el concierto en el Auditorio Nacional del 10 de mayo de 2015, que se convirtió en récord mundial.

ICM