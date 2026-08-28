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Se Cumplen 10 Años de la Muerte de Juan Gabriel, 'El Divo de Juárez'

El cantautor mexicano falleció de un infarto el 28 de agosto de 2016 en su casa en Santa Mónica, California, en Estados Unidos, a los 66 años de edad

Juan Gabriel, cantautor mexicanoJuan Gabriel, cantautor mexicano, falleció el 28 de agosto de 2016 en California. Foto: Reuters

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