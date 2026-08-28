Listas las Series de Campeonato de la LMB: Pericos-Olmecas y Sultanes-Toros

Con la victoria de los Olmecas de Tabasco sobre los Guerreros de Oaxaca, al llevarse el séptimo de la serie en extra innings por 5-3, quedaron listas las finales de la zonas sur y norte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Los tabasqueños fueron los últimos invitados a la definición de los títulos sur y norte, cuyos ganadores se enfrentarán en la Serie del rey, es decir, la final entre campeones de zonas.

¡QUEDÓ DEFINIDO EL ÚLTIMO BOLETO! 🎟️💥



Olmecas de Tabasco 🗿 vence a Guerreros de Oaxaca ⚔️ con un walk off de película y asegura su boleto a la Serie de Campeonato del Sur 🫵🏻🔥



Presentado por @MovistarMX 📲#LaLigaFuerteDeMéxico 💪🏼🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/WNmybazBq5 — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) August 28, 2026

Por la zona sur, Pericos de Puebla, que vencieron en la previa al todavía campeón Diablos Rojos, se medirá a Olmecas, que superaron en una cerrada llave a los oaxaqueños.

La serie iniciará el próximo sábado 29 de agosto, en el Estadio Centenario, en Tabasco, y podría extenderse hasta el 6 de septiembre, si es que juegan siete partidos.

Solo uno levantará el trofeo🏆



Ya conocemos los duelos. Ya están definidos los caminos🗺️ Ahora sí: que comience la batalla por la gloria💥



La carrera rumbo a la Serie del Rey, presentada por @banorte_mx ⛓️#LaLigaFuerteDeMéxico💪🏼🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/Ay27bDumg7 — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) August 28, 2026

Por su parte, en la zona norte, los Sultanes de Monterrey, ganadores en la previa ante Caliente de Durango, ahora disputarán la corona ante Toros de Tijuana, que superó a Charros de Jalisco.

Las hostilidades iniciarán este viernes 28 de agosto en el Toros Mobil Park, en la urbe fronteriza. La llave podría irse hasta el 5 de septiembre, si es que el duelo se cierra y se va al alargue de los siete juegos.

Los ganadores de estos dos enfrentamientos se medirán del 8 al 16 de septiembre en la Serie del Rey, que definirá al mejor equipo de la LMB y sustituirá al conjunto escarlata como monarca del beisbol nacional.

Con información de N+

ICM