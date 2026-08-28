Deportes

Listas las Series de Campeonato de la LMB: Pericos-Olmecas y Sultanes-Toros

Las llaves para encontrar a los campeones del sur y del norte comenzarán este viernes y se disputarán a ganar cuatro de siete duelos

Olmecas de Tabasco celebran el pase a la final de campeonato de la LMBOlmecas de Tabasco celebran el pase a la final de campeonato de la LMB. Foto: Olmecas de Tabasco

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