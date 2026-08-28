Accidentes

Así Fue el Accidente en Periférico por Volcadura de Pipa de Agua

El accidente ocurrió a la altura de la Avenida Paseo de las Palmas, en dirección al sur

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Volcadura de Pipa Provoca Afectación Vial en Avenida Paseo de las Palmas, CDMX

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¡Atención! Volcadura de pipa en Periférico afecta tráfico en CDMX. Evita la zona y usa rutas alternas como Paseo de la Reforma o Río San Joaquín.

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