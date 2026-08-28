Así Fue el Accidente en Periférico por Volcadura de Pipa de Agua

Una pipa de agua volcó en los carriles centrales de Periférico, luego de que el conductor habría perdido el control, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

El Periférico está completamente cerrado a la altura de la Avenida Paseo de las Palmas, en dirección al sur de la Ciudad de México, hacia el Bosque de Chapultepec.

Cuerpos de rescate acudieron al lugar del accidente para retirar los 45,000 litros de agua tratada que transportaba la unidad y así poder reincorporarla.

Así quedó la pipa en carriles centrales de Periférico. Foto: N+

Considera que hay severa afectación vial en la zona de la volcadura. Evita el tráfico y circula por las siguientes alternativas:

Carriles laterales.

Autopista Urbana Norte.

Ferrocarril de Cuernavaca.

Ejército Nacional.

Bulevar Miguel de Cervantes Saavedra.

Río San Joaquín.

Paseo de la Reforma.

El conductor, de 32 años de edad, resultó con algunas lesiones; sin embargo, no ameritó traslado a un hospital, según la valoración de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Posteriormente, fue llevado al Ministerio Público.

Luego de varias horas de trabajos de rescate, la unidad fue remolcada y la circulación regresó a la normalidad.

RMT