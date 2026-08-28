Internacional

Trump No Se Detiene: Estos Son los 'Cambios' Que Ha Hecho a la Geografía Mundial

El mandatario apuntó una decisión polémica más a su lista tras el decreto que firmó para cambiar el nombre al Lago Ontario, que desde ahora en Estados Unidos se llama Lago América

Donald Trump, presidente de Estados UnidosTrump muestra un mapa y el decreto por el que cambió el nombre del golfo de México a golfo de América. Foto: Reuters | Archivo

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