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Detienen a Mexicanos en Aeropuerto de Roma: Policía de Italia les Encontró Droga

Los pasajeros transportaban 17 kilos de metanfetamina en cristales ocultos en un doble fondo de sus maletas

Detienen a mexicanos en el Aeropuerto de RomaDetienen a mexicanos en el Aeropuerto de Roma. Foto: x@GDF

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Impactante detención en Roma: Dos mexicanos con 17 kilos de metanfetamina en sus maletas. Descubre cómo la policía italiana los capturó.

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