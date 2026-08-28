Detienen a Mexicanos en Aeropuerto de Roma: Policía de Italia les Encontró Droga

Los dos mexicanos viajaban procedentes de Monterrey, Nuevo León, y previamente habían hecho escala en la Ciudad de México (CDMX) antes de llegar a la capital italiana.

La Guardia de Finanza (policía económica y financiera italiana) detalló que los mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Roma-Fiumicino después de que las autoridades italianas hallaran más de 17 kilos de metanfetamina en cristales ocultos en un doble fondo de sus maletas.

Al llegar a Roma, los agentes de la Guardia de Finanza y funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios sometieron a control dos equipajes documentados que presentaban anomalías, entre ellas una estructura especialmente rígida y un peso inusual.

Los pasajeros declararon durante el interrogatorio inicial que eran pareja, pero ofrecieron respuestas vagas y contradictorias al ser cuestionados por los motivos de su viaje y los detalles de su estancia en Italia, lo que despertó las sospechas de los agentes.

Al inspeccionar las maletas, los agentes localizaron un doble fondo en el respaldo de una de ellas, perfectamente sellado y especialmente difícil de detectar, donde se ocultaban 14 paquetes con un total de 17.415 kilogramos de droga.

La droga fue decomisada y los dos mexicanos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el transporte de la sustancia estupefaciente.

Con información de N+