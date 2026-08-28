Un comando armado perpetró un atraco contra un centro religioso en el Circuito Juan Pablo II, de la colonia Residencial Boulevares, en la ciudad de Puebla.

Poco después de las 20:00 horas, alrededor de 20 mujeres y 5 menores estaban dentro de las instalaciones, ubicadas entre bulevar Carlos Camacho Espíritu y la 3 Sur, cuando ingresaron 10 sujetos con armas de fuego y amagaron a los presentes.

Los delincuentes les hicieron saber que se trataba de un asalto y les aclararon que solamente iban por las cosas materiales, que no tenían el interés de lastimarlas ni quitarles la vida.

A decir de las afectadas, mientras 5 de los delincuentes les quitaban sus pertenencias, entre dinero en efectivo, artículos personales, teléfonos celulares, objetos de valor y las llaves de los automóviles, el resto salió hacia la calle para custodiar el lugar y avistar cuando alguna persona se acercara o intentara entrar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombres Armados Asaltan a Mujeres y Menores de Edad en Centro Religioso de Puebla

Una vez que tuvieron el botín en las manos, los asaltantes que estaban en el interior salieron del lugar y todos se retiraron, no sin antes llevarse una camioneta de lujo.

Las víctimas solicitaron auxilio a las autoridades y dieron aviso a sus conocidos. Elementos policiales acudieron para tomar conocimiento del delito y paramédicos llegaron para atender a las personas afectadas por este atraco; afortunadamente, no hubo personas lesionados.

Una vez que hubo más calma en el lugar, las personas que vieron su patrimonio mermado por este ilícito se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar inicio a la querella correspondiente.

Las instalaciones fueron cerradas y varios de los automóviles fueron retirados en grúa debido a que los dueños no tenían las llaves.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR