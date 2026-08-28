Seguridad

Asaltan a Mujeres en Centro Religioso de Puebla: Se Llevaron una Camioneta de Lujo

Las instalaciones de la Iglesia de Dios fueron cerradas y varios de los automóviles fueron retirados en grúa.

Los delincuentes se llevaron dinero, celulares y llaves de varios autos.Los delincuentes se llevaron dinero, celulares y llaves de varios autos. Foto: N+

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Asalto en iglesia de Puebla: 10 sujetos armados roban a mujeres y menores, llevándose una camioneta de lujo.

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