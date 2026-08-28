Seguridad

‘Don Arturo’ Presunto Líder de Un Grupo Delictivo en León, Pasará 14 Años de Prisión

Hombre fue sentenciado al ser encontrado culpable de delitos relacionados con armas y estupefacientes.

Arturo N, fue sentenciado al ser encontrado culpable de delitos relacionados con armas y estupefacientes.Arturo N, fue sentenciado al ser encontrado culpable de delitos relacionados con armas y estupefacientes. Foto: Fiscalía General de la República

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un presunto líder de un grupo delictivo fue condenado a más de una decena de años tras las rejas, al encontrarlo culpable de sus delitos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+