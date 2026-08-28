‘Don Arturo’ Presunto Líder de Un Grupo Delictivo en León, Pasará 14 Años de Prisión

Arturo 'N'., conocido como “Don Arturo” y señalado como presunto jefe de plaza de una célula delictiva que operaba en la colonia Cerrito de Jerez, fue sentenciado a 14 años de prisión por delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos, cargadores y estupefacientes.

La Fiscalía General de la República obtuvo la condena mediante procedimiento abreviado, tras demostrar su responsabilidad en los delitos de acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, además de delitos contra la salud.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado estaría vinculado con un grupo a quien se le atribuyen diversos homicidios y hechos violentos en tres municipios de Guanajuato, y presuntamente participaba en la identificación de bandas rivales y en la logística de agresiones.

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Su detención se realizó en febrero de 2025 durante un cateo en un inmueble de la calle Volcán Jorullo, donde autoridades federales y estatales aseguraron metanfetamina, cocaína, marihuana, semillas de cannabis, armas largas y cortas, cargadores, 2 mil 232 cartuchos útiles, dos escopetas artesanales, dos rifles de aire, un chaleco táctico, gorras con leyendas criminales, cuatro vehículos y una motocicleta.

Ahora ‘Don Arturo’ cumplirá la pena en el Cefereso número 12, en Ocampo, Guanajuato.